Вибухало на хімзаводі: БПЛА атакували Брянськ та Бєлгород, деталі (фото)

Російська влада підтвердила атаку БПЛА літакового типу. При цьому замовчала, що атак було дві. Під час другої під ударом міг опинитись хімзавод за 120 км від кордону з Україною.

В ніч на 13 жовтня жителя Білгородської та Брянської області почули сигнал повітряної тривоги та чули вибухи на території областей РФ. Місцева адміністрація та Міноборони Росії підтвердили, що відбулась атака БПЛА невідомого походження, які збила російська ППО. Під ударом дронів опинився Брянський хімічний завод ім. 50-річчя СРСР. В деталях нічного удару по РФ розібрався Фокус.

Згідно з заявою Міноборони РФ, опублікованою о 23:15, прикордонні області опинились під атакою двох БПЛА літакового типу. Як випливає зі слів російського командування, близько 22:00 один дрон летів над Брянською областю, другий — над Бєлгородською. Вказано, що обидва пристрої, начебто запущені "київським режимом", збиті ППО.

Аналогічну інформацію опублікували губернатори обох областей — В'ячеслав Гладков з Бєлгородщини та Олександр Богомаз з Брянщини.

Богомаз заявив, що БПЛА упав під дією РЕБ на околиці Брянщині. Сталась детонація вибухівки — на місце виїхали відповідні служби. Своєю чергою Гладков запевнив, що пристрій збила російська ППО на території Яковлівського округу (розташований на північний захід від Бєлгорода).

Вибухи у РФ — деталі

Тим часом в ніч на 13 жовтня сталась ще одна подія, про яку не розповіли губернатори та Міноборони РФ. Зокрема, за твердженням Telegram-каналу Baza, близько другої години ночі (за мск) було завдано удари по Брянському хімічному заводу ім. 55-річчя СРСР. Дрон начебто потрапив під дію РЕБ, упав та вибухнув.

У цьому ж повідомленні вказано, що попередній дрон упав в районі брянського будівельного комплексу "Твій дім" — інцидент стався за кілька годин до подій біля хімзаводу.

Крім того, опублікували кадри з Брянської області. На відео видно пожежу у невстановленому місці та чути сигнал повітряної тривоги. Наразі немає певності, де саме і з яких причин запалало.

У російських пабліках перші повідомлення про інциденти з'явились у мережі близько 22:07-23:50. Жителі обох областей повідомляли, що чули вибухи. Інформації про події у районі Брянського хімзаводу не надходило.

Зазначимо, відстань від Брянського хімзаводу до кордону України — близько 120 км, від Яковлівського округу — близько 40 км. Відстань між точками атак — близько 300 км.

Між тим прикордонні області РФ час від часу опиняються під атакою дронів невідомого походження. Попередня атака відбулась 7 жовтня. Тоді російська влада також відзвітувала про знешкодження літальних апаратів з вибухівкою у Брянській та Курській областях. Кілька днями раніше, 5 жовтня, ЗМІ повідомляли про можливий удар безпілотників по російській підстанції.

Нагадуємо, 12 жовтня сигнал повітряної тривоги пролунав в окупованому Севастополі. Російська влада заявила, начебто регіону загрожує ракета, запущена з Миколаївської області. 3 жовтня вибухи чули неподалік від російського заводу з виробництва штучних сапфірів у Бєлгородській області.