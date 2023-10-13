Авіація бере паузу: РФ накопичує запаси ракет Х-101 і готується до зимових ударів по Україні

Замість ракетних ударів ЗС РФ для атак по інфраструктурі України активно використовують безпілотники. На думку британської розвідки, ймовірно, БПЛА здатні точніше завдавати ударів порівняно з ракетами повітряного базування.

Літаки дальньої авіації (ДА) ПКС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня 2023 року, тобто протягом 21 дня. Ймовірно, повітряні сили окупантів вичерпали запаси своїх крилатих ракет Х-101, і тепер мають намір накопичити їхню кількість напередодні зимових атак по критичній інфраструктурі України. Про це 13 жовтня повідомила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що подібна пауза в активності російської авіації вже мала місце в період з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня.

"Цього разу, ймовірно, російська ДА зберігає наявні запаси ракет AS-23 (Х-101 за класифікацією ЗС РФ — прим. ред), а також використає цю паузу для збільшення запасів боєприпасів напередодні нових потужних ударів по Україні в зимовий період", — ідеться в повідомленні.

Тим часом росіяни зосередили свої удари по об'єктах зернового господарства, активно використовуючи дрони-камікадзе Shahed. Останнім часом атак зазнали порти на річці Дунай. При цьому, імовірно, окупантам довелося застосовувати безпілотники високої точності через те, що їхні цілі були близько розташовані до кордону з Румунією.

"Ймовірно, Росія використовувала БПЛА Shahed по цих цілях через їхню вищу точність порівняно з іншими типами ракет повітряного базування", — підсумували в Міноборони.

Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня Збройні сили РФ вкотре атакували припортову та цивільну інфраструктуру Одеської області за допомогою безпілотників Shahed. Унаслідок ударів постраждала 88-річна жінка, також було пошкоджено приватні домоволодіння.