"Не вивчили урок Вугледара і Києва": окупанти втратили під Авдієвою до 36 БМП, — ISW (карти)

За даними аналітиків, з 12 по 10 жовтня під Авдіївкою ЗСУ знищили 33 російські БМП і 15 танків. Представники України вважають, що, навіть за найконсервативнішими оцінками, ЗС РФ втратили 36 одиниць бронетехніки.

Українські захисники, що обороняються, завдають помітних втрат і пригнічують російську логістику в районі Авдіївки. ЗСУ, судячи з усього, вдається уповільнити темпи російського наступу. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 12 жовтня.

Аналітики посилаються на слова російського джерела, яке повідомило, що темпи російського просування сповільнилися, і тепер після значних початкових втрат у техніці російські війська зосереджуються на "якісних" атаках.

Геолоковані кадри за 12 жовтня показали, що Сили оборони зруйнували міст поруч з Авдіївкою, між Ясинуватою і Горлівкою, що позначається на російській логістиці. У ЗС РФ, ймовірно, будуть складнощі з відновленням моста через його близьке розташування до лінії фронту.

Карта Донецької області: під чиїм контролем

Геолоковані кадри свідчать про те, що під час наступу під Авдіївкою росіяни, найімовірніше, втратили бронетехніки на одну БТГ. Джерело, яке в ISW вважають надійним, повідомило, що з 12 по 10 жовтня під Авдіївкою ЗСУ знищили 33 російські БМП і 15 танків.

Своєю чергою, представники України зазначили, що, навіть за найконсервативнішими оцінками, Сили оборони знищили 36 одиниць бронетехніки ЗС РФ, у т.ч. танки, бронетранспортери й транспортні засоби.

Водночас згадується і про "значні втрати" з обох сторін.

На опублікованому відео ЗСУ завдають ударів по колонах російської бронетехніки в районі Авдіївки

Карта Авдіївки: під чиїм контролем

"Ці кадри показують, що російські бронетанкові сили, можливо, не винесли уроків із попередніх наступальних операцій під Вугледером у лютому 2023 року або на околицях Києва в березні 2022-го, коли ЗСУ знищили колону російської бронетехніки, що безладно наступала", — ідеться в публікації.

Американські аналітики також зазначили, що, попри те, що ЗС РФ дещо просунулися під Авдєєвою, все ж таки попередні оцінки їхнього наступу були перебільшені.

Нагадаємо, що, за інформацією ISW, з 10 жовтня ЗС РФ захопили загальну площу в 4,52 кв. км з різних напрямків навколо Авдіївки. Зазначається, що немає передумов для оточення гарнізону ЗСУ в місті.

Також повідомлялося, що російське керівництво приховує втрати ЗС РФ і перебільшує успіхи штурмів Авдіївки.