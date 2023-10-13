Атакували "Іскандерами": ЗС РФ завдали ударів по Покровську, є жертви (фото)

За словами співрозмовників Фокусу, відразу після оголошення повітряної тривоги в місті пролунали два потужні вибухи. На місці удару тривають пошуково-рятувальна операція, відомо про одного загиблого і 13 поранених.

Російські окупанти обстріляли місто Покровськ Донецької області. Унаслідок терористичної атаки одна людина загинула, ще 13 громадян дістали поранення. Про це в п'ятницю, 13 жовтня, повідомили у пресцентрі ДСНС.

Виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив, що удар припав на центр міста, внаслідок чого було зруйновано дві адміністративні будівлі.

"Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюємо. На місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу", — зазначив Мороз.

Співрозмовники Фокусу в Покровську уточнюють, що після оголошення повітряної тривоги в місті прогриміли два потужні вибухи.

На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати трьох людей, які перебували під завалами.

Чим росіяни атакували Покровськ

Пізніше в Донецькому обласному главку поліції повідомили, що місто було атаковано двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М".

"Попередня правова кваліфікація воєнного злочину — ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)", — повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Донецькій області.

Обстріли Покровська

Нагадаємо, 7 серпня російські війська вдарили по багатоповерховому будинку в Покровську. Після прибуття на місце екстрених служб, ЗС РФ завдали повторного удару. Унаслідок ракетного удару по Покровську 7 серпня загинув Андрій Омельченко, який обіймав посаду заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Донецькій області.

Крім того, було поранено співробітника поліції Володимира, який став одним із героїв документального фільму "20 днів у Маріуполі". Загалом загинули дев'ять осіб, ще 82 дістали поранення, зокрема двоє дітей.