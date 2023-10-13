FrankenSAM: США допомогли створити Україні два ЗРК під західні ракети, – AP

Штати започаткували проєкт "ФранкенЗРК", в межах якого модернізували ЗРК "Бук" під ракети RIM-7 та створили нову систему під ракети Sidewinder, стверджують журналісти.

Сполучені Штати допомогли Україні створити зенітно-ракетні комплекси під західні зенітні ракети. Про це повідомляє AP з посиланням на джерела.

Поки в Конгресі тривають дискусії щодо допомоги Україні, в Пентагоні створили проєкт FrankenSAM ("ФранкенЗРК"). Він націлений на посилення української протиповітряної оборони України за допомогою багатьох країн світу.

Проєкт FrankenSAM назвали рятівником життя та надійним способом доставити засоби ППО на поле бою вже зараз. Посилення оборони з повітря необхідно, бо РФ посилює удари, до того ж триває контрнаступ. Військові теж потребують захисту.

Високопоставлений чиновник з Пентагону повідомив журналістам, що Штати створили імпровізовану зенітно-ракетну систему під ракети AIM-9M Sidewinder. Систему створили з різних систем та радарів, які передали союзники та партнери. В останньому пакеті військової допомоги як раз передали авіаракети Sidewinder разом з іншим озброєнням.

ЗРК "Бук"

Також у виданні стверджують, що Штати допомогли українським фахівцям модернізувати радянський "Бук" під ракети RIM-7. Штати мають велику кількість систем з такими протиракетами, а стандартні для "Бука" зенітні ракети доступні в обмеженій кількості.

Обидві системи мають впродовж осені надійти на озброєнні ЗСУ. Зазначається, що програма FrankenSAM розпочалася кілька місяців тому й з часом вона розширилась. Також в межах цього проєкту відновлюють та модернізують системи Hawk. Їх вже виводять з озброєння, але для них є багато боєприпасів, тому їх передають Україні.

Нагадаємо, 11 жовтня ЗМІ писали, для чого Україні можуть знадобитись ракети AIM-9M Sidewinder.

26 травня Канада анонсувала постачання Україні ракет Sidewinder.