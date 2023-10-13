"Захопити з півдня і півночі": ЗС РФ перекинули три свіжі бригади на штурми Авдіївки, — WP

За даними журналістів, російські війська проводять штурм міста з 10-12 напрямків одночасно за підтримки авіації. Але чотири російські батальйони втратили наступальні можливості через втрати.

Кілька днів тривають інтенсивні бої за Авдіївку Донецької області. Російські війська розпочали велику атаку на місто, в якій беруть участь тисячі військовослужбовців і колони бронетехніки. Про це повідомляє The Washington Post.

"Бойові зіткнення навколо міста не припиняються, обстріли не припиняються з обох боків і в самому місті", — повідомив голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш.

У середу, 11 жовтня, на місто обрушили два десятки ракет. За його словами, є загиблі, поранені, люди під завалами.

Російські війська проводять штурм міста з кількох напрямків — 10-12 напрямків одночасно за підтримки авіації.

За словами Вадима Сухаревського, командувача 59-ї окремої механізованої бригади біля Авдіївки, російські війська "зосередили до трьох свіжих бригад" на Авдіївському напрямку.

"Мета — захопити Авдіївку з півдня і півночі", — сказав він.

"Росіяни проводять одночасні масовані удари механізованими колонами й піхотними групами, за підтримки артилерії та авіації. При цьому ще й завдають ударів по нашому тилу та активно залучають дрони", — сказав він, згадавши також, що чотири російські батальйони залишились без наступальних можливостей через втрати.

За даними ISW, російські війська зосереджені на південному заході від Авдіївки, їм буде складно взяти місто в оперативне оточення.

Авдіївка відома як укріплений оплот Сил оборони, а наступ ЗС РФ може бути покликаний лише для того, щоб перешкодити українським захисникам зосередити більше сил в інших районах фронту.

Нагадаємо, що, за даними ISW, з 10 жовтня ЗС РФ захопили загальну площу в 4,52 кв. км з різних напрямків навколо Авдіївки. Але передумов для оточення ЗСУ в місті немає.

Також повідомлялося, що Кремль приховує втрати й перебільшує успіхи штурмів Авдіївки.