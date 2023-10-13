"Вбити нас усіх": у Зеленського підтвердили, що ЗС РФ застосували фосфор в Авдіївці

В Офісі президента наголосили, що командування Росії відправило велику кількість особового складу саме на цей напрямок фронту, однак ЗСУ у важких боях продовжують тримати оборону.

Російські війська використовують фосфор під час наступу на Авдіївку. Про це у Telegram-каналі повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента.

Він наголосив на тому, що велику кількість російських окупантів відправили саме на цей напрямок. З його слів, загарбники мають на меті досягти успіхів завдяки кількості особового складу.

"Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м'ясом", – заявив Єрмак.

Голова Офісу президента повідомив, що українська армія зараз у складних боях тримає позиції. Війна триватиме, оскільки російські окупанти не змінили своїх цілей.

"Мета ворога незмінна — вбити нас усіх", – йдеться у дописі Єрмака.

Він пояснив, що загарбники робитимуть ставку саме на кількості. Україна не має наміру здавати свої позиції.

Битва за Авдіївку

Окупанти намагаються оточити Авдіївку і атакують з флангів. Через напружену ситуацію до міста ускладнена логістика. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 13 жовтня повідомив, що окупанти завдали по місту кілька ракетних ударів з авіації та безліч разів били по позиціях українських захисників.

12 жовтня бійці ССО за добу ліквідували 8 одиниць ворожої техніки. Українським військовим вдалося знищити танки, БМП, БТР та бронемобіль "Тигр". Також ворог зазнав втрат у живій силі.

Нагадаємо, 13 жовтня аналітики ISW пояснили великі втрати російських військ під Авдіївкою. Зі слів експертів, з 10 жовтня сумарно ЗС РФ змогли захопити лише 4,52 квадратних кілометра з різних напрямків навколо Авдіївки. У ISW також сумніваються, що російська армія зможе оточити гарнізон ЗСУ в місті.