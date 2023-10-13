"Треба було відрізати ногу": у МСЕК дали цинічну "пораду" пораненому бійцю ЗСУ (відео)

21-річний захисник отримав важке поранення ноги під час оборони Харкова і переніс 15 операцій. На скандал вже відреагував МОЗ.

У Харкові очільниця обласної медико-соціальної експертної комісії відмовила бійцю Сил оборони, який отримав поранення під час боїв за Харків і переніс вже 15 операцій, у зміні групи інвалідності. Вона дала йому "пораду" — відрізати ногу і отримати 2 групу інвалідності. Про це український захисник Дмитро Олійник розповів в мережі.

За словами захисника, він прийшов на МСЕК для встановлення зміни групи інвалідності, оскільки його нога "остаточно втратила функціональність". Очільниця комісії Лариса Б. йому сказала: "Так нащо ти залишав свою ногу треба було аби її відрізали і була б 2 група". Ці слова обурили захисника.

"Це так виглядає вдячність людям, які стали на захист держави. Так тоді виходить треба було і загинути у одному із штурмів. Це як треба ставитися до військових, що можна не брати до уваги висновки київських клінік про те, що права нога втратила свою функціональну здатність і являється біопротезом. Цього комісії МСЕК замало", — розповів Дмитро.

Він додав, що через таке ставлення до учасників війни вимагає звільнення голови МСЕК, оскільки, на його думку, така людина не має обіймати таку посаду, а на місце жінки мають прийти ті, хто воював і відчув весь цей біль на собі.

За словами Дмитра, його побратим має аналогічне заключення і висновки майже однакові, а у його випадку це стаття 61А, яка включає в себе ще більший перелік ушкоджень ніж стаття 62А, яка у його побратима.

"Єдиний нюанс — він проходив МСЕК у Києві, і це було ще в кінці 22 року, а я проходив цей адський МСЕК у Харкові. Дві ситуації але просто різні міста та різні люди нас приймали", — розповідає захисник.

21-річний Дмитро Олійник до поранення

Що кажуть у МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України стало відомо про цю ситуацію. В МОЗ оголосили про перевірку. Про це йдеться в телеграм-каналі відомства.

"Відріж ногу – отримаєш групу", – це не інцидент, це — вирок радянській системі. У 2025 році МСЕК буде ліквідовано і повністю змінено підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності. Наступного тижня на Харківську обласну МСЕК, в рамках рішення РНБО, очікує прицільна перевірка. Будуть перевірені рішення про встановлення інвалідності", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після результатів перевірки буде проведена оцінка дій Харківської МСЕК та винесені конкретні рішення і конкретні особи понесуть відповідальність.

"Кожен, хто намагатиметься принизити героїв, кожен, хто до своєї посади і повноважень додає зверхнє ставлення і корупційну складову, – буде жорстко покараний. Група інвалідності – не предмет для торгівлі. Є чіткі критерії, за якими вона встановлюється. Але найважливіше – повага до героїв, до тих, хто захищає нас на фронті", — повідомили в МОЗ.

У відомстві додали, що найближчим часом буде проведено оцінку правомірності встановлення Дмитру Олійнику групи інвалідності Харківською МСЕК. Всі необхідні документи та медичні висновки вже направлено до Центральної МСЕК МОЗ України.

Нагадаємо, що учасники бойових дій стикаються з неповажним ставленням з боку працівників центрів МСЕК, а вимога хабарів за оформлення груп інвалідності стала досить частим явищем.

Раніше повідомлялося, що в Україні передбачені пенсії по інвалідності для військовослужбовців. Її розмір залежить від рішення МСЕК за ступенем інвалідності, перша група отримуватиме суму в розмірі 650% від прожиткового мінімуму, приблизно 13,6 тисяч гривень.