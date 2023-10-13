ХАМАС міг захопити громадян України у полон, – МЗС

З сімох загиблих співвітчизників тільки в однієї громадянки був український паспорт, решта вбитих терористами наших земляків постійно проживали в Ізраїлі.

Громадяни України могли потрапити в полон до бойовиків ХАМАС, але наразі ця інформація непідтверджена. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук "Суспільному" повідомив подробиці.

Він не назвав кількості наших земляків, які могли опинитися в полоні. Дипломат наголосив, що місцеперебування деяких українців невідоме. Частину з них могли захопити. Ізраїльські служби надали відповідну інформацію.

"Це ще не доведена інформація", – сказав Корнійчук.

Дипломат зазначив, що МЗС наразі тісно співпрацює з ізраїльською поліцією для того, щоб звільнити ймовірних заручників. Для розшуку використовують відбитки пальців, ДНК тощо. Зі слів посла, із сімох загиблих українців тільки одна громадянка мала лише український паспорт. З його слів, це означає, що решта шестеро проживали на території Ізраїлю постійно й мали також ізраїльський паспорт.

"Одна мандрівниця, на жаль, загинула", – пояснив дипломат.

Вбивства іноземців в Ізраїлі

За інформацією The Washington Post, жертвами ХАМАС стали громадяни 23 країн. Журналісти зібрали інформацію про громадян іноземних держав, які стали жертвами нападу терористичного угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю. Представник ЦАХАЛу, підполковник Джонатан Конрікус заявив, що кількість загиблих з інших держав свідчить про те, що "це не виклик не тільки Ізраїлю, а й іншим вільним країнам світу".

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо, що терористи ХАМАС жорстоко вбили 90-річну ізраїльтянку. За інформацією ізраїльських ЗМІ, Джину Смятич не змогло врятувати укриття — бойовики витягли її звідти і розстріляли у власній вітальні.