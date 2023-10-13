Challenger 3 наближається: у Великій Британії тестують нову трансмісію для танка (фото)

Королівська армія хоче до 2027 року отримати танк Challenger 3 для збройних сил. Він стане новою віхою в танкобудуванні для британців.

У Великій Британії продовжують розробку новітнього танку Challenger 3, до якого покращать майже всі Challenger 2. Наразі йдуть тестування нової трансмісії. Про це повідомляє підрозділ Future Armour Lab, який тестує та випробовує нові зразки техніки для британської армії.

В межах розробки танку Challenger 3 триває випробування нової трансмісії, що може означати суттєвий прогрес у розробці силової установки. Точні деталі можливостей трансмісії не розкриваються з огляду на конфіденційність розробки. Очікується, що вона буде суттєвим прогресом для машини по продуктивності, надійності та адаптованості до експлуатаційних умов.

Challenger 3 — це не розробка танка з нуля, а глибока модернізація Challenger 2, що дає простір для покращення всіх наявних танків до рівня нового.

"Новий гідротрансформатор був сприйнятий дуже позитивно, екіпажі вражені", — зазначаються військові про можливості машини.

Розробка Challenger 3 пройшла вже низку важливих етапів, зокрема успішне завершення перевірки дизайну на початку 2023. Це ознаменувало завершення розробки прототипу. Тепер танк має пройти всі етапи випробувань, перш ніж модернізація піде в серію.

Випробування трансмісії для Challenger 3 Випробування трансмісії для Challenger 3 Випробування трансмісії для Challenger 3 Випробування трансмісії для Challenger 3

Очікується, що Challenger 3 має досягти початкової бойової здатності до 2027 року, а до 2030 всі 148 запланованих Challenger 3 мають бути у війську. Вартість однієї машини складатиме близько 6,8 млн доларів. Танк має стати новою віхою у танкобудуванні у Великій Британії. Він отримає нову 120-мм гармату L55A1, яка сумісна з натівськими боєприпасами. Також буде оновлення двигуна, бронювання та системи керування вогнем.

Нагадаємо, 19 вересня в ЗМІ писали, чому не повідомляють про успіхи в Україні танків Challenger 2 та Leopard.

8 вересня стало відомо, що Challenger 3 отримає комплекс активного захисту Trophy.