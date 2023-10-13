Ізраїльські танки Merkava IV виявились більш захищеними від скидів з дронів, ніж інші, — Forbes

Під час наступу бойовики ХАМАС показали скид міни на Merkava IV із заявою, що танк знищено. Проте машина має підвищений захист башти від ударів згори, тому екіпаж найімовірніше вижив, зазначили журналісти.

Недорогі FPV-дрони та скиди з коптерів стали масовою зброєю в російсько-українській війні. Бойовики ХАМАС теж використали коптери для атак по ізраїльських танках, але Merkava IV виявилась стійкішою до них. Про це повідомляє Forbes.

Під час раптового нападу ХАМАС на Ізраїль бойовики використовували різні сили та засоби. Зокрема безпілотники, з яких скидали заряди на бронетехніку. Проте ізраїльський основний бойовий танк Merkava IV виявився значно стійкішим від таких ударів, щонайменше у питанні захисту екіпажу.

Merkava IV має композитну броню. Вони вже давно використовуються для патрулювання на межі з сектором Гази. Під час бойових дій Армія оборони Ізраїлю втратила декілька танків, щонайменше 2 було знищено. Проте на одному з опублікованих відео може здатись, що заряд пробив верхню деталь бронювання Merkava й знищив його, але це не так. При цьому сценарій застосування такий самий, як і під час російсько-української війні.

Проте автор стверджує. що в цьому випадку снаряд влучив або в моторний відсік в передній частині корпусу, або в місце зберіганні боєприпасів у задній частині башти. В першому випадку мова може йти про те, що снаряд вивів із ладу двигун й знерухомив танк. У другому випадку загоряться боєприпаси, які зберігаються в задній частині башти, вторинний вибух буде ззовні, а не зсередини башти. Відтак екіпаж в цьому з великою ймовірністю вижив. Це суттєво відрізняє ізраїльський танк від радянських де боєкомплект часто знаходиться всередині корпусу.

З 1980-х років Merkava Mark IIC 1980-х років мають додатковий шар захисту у верхній проєкції башти. Тоді він був необхідний для захисту від артилерії та ракет, але й для БПЛА він теж підійде. Люк командира додатково захищений, а інші члени екіпажу виходять інакше з машини через особливість компонування ізраїльських машин. Двигун знаходиться спереду, а не ззаду.

Нагадаємо, 9 жовтня бойовики ХАМАС видали знищений Т-90М ЗС РФ за ізраїльський танк Merkava IV.

20 вересня АОІ отримала першу партію танків нового покоління Merkava Barak.