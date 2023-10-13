Накопичують для стратегічних завдань: Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ

За словами Юрія Ігната, ЗС РФ, можливо, притримують для своїх стратегічних завдань далекобійні ракети Х-101, які можуть летіти з дальністю до 5500 км.

Російські війська взяли тритижневу паузу в ракетних ударах по Україні. Ймовірно, вони накопичують озброєння для виконання стратегічних завдань, зокрема атак на критичну інфраструктуру. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ймовірно, йде якась пауза, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. Це зрозуміло", — каже Ігнат.

За його словами, імовірно, далекобійні ракети Х-101, які можуть летіти з дальністю до 5500 км, окупанти можуть притримати для якихось своїх стратегічних завдань.

"Вони ж не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоб випорожнювати ті запаси їхнього стратегічного "НЗ". Зрештою вони в "НЗ" давно залізли", — зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Окрім того, Ігнат наголосив, що цієї ночі Україну не атакували безпілотними Shahed, проте на лінії фронту все ще тривають бойові дії.

"Працює і реактивна артилерія, працює і тактична авіація", — каже військовий.

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 13 жовтня повідомив, що в Херсонській області російські окупанти з дрона атакували цивільне авто, яке їхало містом Берислав. Постраждало подружжя, яке перебувало в салоні.

Також в ніч проти 13 жовтня війська ЗС РФ використали запалювальні снаряди з фосфором над позиціями ЗСУ у Авдіївці у Донецькій області. Міжнародні організації помітили використання фосфору у Секторі Гази, однак аналогічних подій в Україні "вони не бачать".