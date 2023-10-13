США постачає передове озброєння для субмарин Тайваню: чим можуть здивувати флот Китаю

Підводний човен буде оснащений американськими важкими торпедами MK-48 Mod 6, а також підводним варіантом знаменитої протикорабельної ракети ВМС США UGM-84 Sub-Harpoon.

Наприкінці вересня в Тайвані спустили на воду перший вітчизняний підводний човен Hai Kun. Субмарину було побудовано на базі підводних човнів класу Hai Lung, що вже перебувають на озброєнні і були створені за голландським проєктом, але новий човен оснащено передовими американськими системами та озброєнням. Про це повідомляє Naval News.

Попри те, що Hai Kun вважається підводним човном власної розробки Тайваню, ключові системи і озброєння були надані американцями. Наприклад, щогли субмарини аналогічні тим, що встановлюються на підводних човнах ВМС США класу Virginia. Вони мають низку переваг — електрооптичні перископи не проникають всередину корпусу, тому безпечніші для човна в разі його випадкового зіткнення з кораблем.

Ще однією перевагою є модульна конструкція, тобто щогли можуть бути легко замінені на нові. А сучасна оптика дає змогу не піднімати перископ так довго, що знижує ймовірність його виявлення.

Підводний човен буде озброєний важкими торпедами MK-48 Mod 6 Advanced Technology, які поставляються США. 18 з них були схвалені для продажу Тайваню 2020 року. Ця зброя, хоча і не є новітньою моделлю, але цілком сучасна. Їхній носій забезпечить як протикорабельні, так і протичовнові можливості.

Очікується, що торпеди будуть доповнені підводним варіантом знаменитої протикорабельної ракети ВМС США UGM-84 Sub-Harpoon, які вже перебувають на озброєнні Тайваню на борту підводного човна класу Hai Lunch.

Зброя інтегрована в систему бойового управління, що поставляється компанією Lockheed Martin. Дані про цілі надходять від основного датчика підводного човна — гідролокаційного комплексу, що поставляється компанією Raytheon. Він включає в себе носову антену, розташовану під торпедними апаратами, і великі бічні антени, що йдуть уздовж обох бортів.

Китай напоготові

Тим часом Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) уважно стежить за ситуацією в регіоні і ретельно моніторить свої територіальні води. Як повідомили оглядачі Global Times, 10 жовтня стався інцидент із підводним човном Філіппін, який нібито вдерся у води біля китайського острова Хуан'янь у Південнокитайському морі.

"Незважаючи на неодноразові попередження і відмовляння китайської сторони, канонерський човен ВМС Філіппін продовжив вторгнення у води, прилеглі до китайського острова Хуан'янь". — йшлося у пресрелізі.

У підсумку кораблі НВАК вжили необхідних заходів і "видворили" субмарину з вод поблизу острова.

Також зазначалося, що це не поодинока спроба ВМС Філіппін здійснити "провокацію" однак, на думку військових аналітиків, якщо такі дії триватимуть, то китайський флот відповість взаємністю.

Раніше повідомлялося, що за інформацією The Daily Mail, 55 китайських моряків могли загинути після того, як їхній атомний підводний човен натрапив на якірну перешкоду, розставлену в Жовтому морі для британських підводних човнів. Причиною загибелі могла стати відмова системи забезпечення киснем.