Арсенал демократії набирає обертів: як США розширюють виробництво 155-мм боєприпасів

Сполучені Штати будують одразу два нових підприємства, які будуть виготовляти боєприпаси, окрім цього розширюються виробничі потужності інших складових. Зокрема, виробництва вибухівки. План — вийти на 100 000 боєприпасів на місяць за 3 роки.

Кількість переданих Україні боєприпасів із США вичислюється мільйонами одиниць. Тепер Сполученим Штатам треба в рази нарощувати виробництво 155-мм снарядів. Начальник армійського відділу закупівель США Даг Буш розказав Defense News про хід робіт.

США планують вийти в жовтні на виробництво 28 тисяч артилерійських боєприпасів, що вдвічі більше, ніж було в січні 2023 року, коли були отримані перші кошти на розширення виробництва. У 2024 фінансовому році планують вийти на показник 60 тисяч боєприпасів на місяць, у ще наступні два роки виробництво має дійти до 100 000 на місяць.

США планують вийти в жовтні на виробництво 28 тисяч артилерійських боєприпасів, що вдвічі більше, ніж було в січні 2023 року Фото: U.S. Army

Варто додати, що за різними оцінками, Україна на добу витрачає 4-6 тисяч боєприпасів, тобто 124-186 тисяч на місяць.

"Нам все ще потрібні додаткові ресурси. Зараз ми працюємо над цим усередині країни та з Конгресом, і це дуже добре. У нас є план, ми отримуємо гроші. Важко це насправді зробити. Але наші різні галузеві партнери знають, що вони роблять. У нас є відповідні механізми нагляду, щоб переконатися, що ми можемо контролювати речі", — заявив Буш.

Також він додав, що зараз розширюється виробництво в Техасі, де будується новий завод General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. До кінця року планується завезти обладнання на підприємство, щоб вже у наступному вони почали виробництво. Окрім цього будується великий завод в Канаді, де теж стартуватиме виробництво в 2024 році. Два підприємства додадуться до вже двох чинних в штаті Пенсільванія.

Паралельно ведуться роботи з тим, щоб додати виробничих потужностей у підприємство, яке виробляє вибухівку. Проте є кілька проблемних моментів, які повʼязані з диверсифікацією виробництва. У США вирішили не розширяти масштаби на одних виробництвах, а відкривати нові в інших місцях, хоч це й дорожчий шлях.

Нагадаємо, 12 жовтня Фокус розбирався, де шукати Україні боєприпасів, якщо війна в Ізраїлі розтягнеться на роки.

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