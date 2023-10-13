Відмовився від мобілізації: на Вінниччині судили "обмежено придатного" чоловіка

За даними слідства, підприємець категорично відмовився ставити підпис про отримання повістки і заявив, що не хоче служити в армії через стан свого здоров'я.

У Вінницькій області приватний підприємець був засуджений до випробувального терміну, після того як його оцінили як обмежено придатного до військової служби, але він відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Ямпільського районного суду Вінницької області.

Судові записи свідчать про те, що в червні 2023 року чоловіка визнали обмежено придатним до військової служби. У липні того ж року йому було запропоновано отримати повістку для відправки до Збройних Сил України (ЗСУ). Проте підприємець наполягав на відмові від постановки підпису про отримання повістки і заявив, що не готовий служити в армії через стан свого здоров'я.

У серпні чоловікові спробували вручити повістку вдруге, але й цього разу він відмовився прийняти її. Після цього, ТЦК і СП звернулися в поліцію.

Підозрюваний під час розслідування інциденту уклав угоду зі слідством і визнав себе винним в ухиленні від мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі, однак суд замінив реальний термін на 2 роки випробувального.

Нагадаємо, 20 вересня нардеп і секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що у Верховній Раді не виключають посилення мобілізації і в Україні. Він також заявив, що нова хвиля мобілізації в РФ може відбутися вже найближчим часом.

Фокус також повідомляв 20 вересня про те, що загальна мобілізація в Україні стосуватиметься студентів, яких раніше призивати не планували. Зараз не всі військовозобов'язані студенти в Україні можуть виїхати за кордон, оскільки це потрібно підтвердити документами з іноземних вишів.