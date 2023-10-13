РФ обстріляла центр Покровська: що відомо про постраждалих (фото, відео)

Під час російського удару по Покровську 23 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надано невідкладну медичну допомогу.

У результаті обстрілу Збройних сил Російської Федерації центра Покровська 13 жовтня загинув чоловік. Про це повідомили в пресслужбі Донецької обласної прокуратури в Telegram.

"Один загиблий та двадцять три людини поранено — прокурори продовжують фіксувати наслідки ракетного удару по центру Покровська", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що о 08:30 ворог обстріляв центр Покровська. Станом на 17:00 відомо про чоловіка, який закинув внаслідок влучання засобів ураження. Ще 23 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості — контузії, забої, переломи, осколкові поранення. Їм надано невідкладну медичну допомогу.

Крім цього, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Що відомо про атаку на Покровськ

Вранці 13 жовтня російські військові завдали удару по центру Покровська Донецької області. За інформацією виконувача обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, внаслідок атаки постраждала соціальна інфраструктура. Одна з ракет влучила в будівлю міського управління соціального захисту населення під час робочого дня. На момент удару в будівлі перебували понад 50 співробітників та відвідувачів.

У пресслужбі Нацполіції повідомили, що в результаті російської атаки руйнувань зазнали адмінбудівля УСЗН, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирних будинки.

У Донецькому обласному главку поліції заявили, що Росія атакувала місто двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М".

Нагадаємо, 7 серпня ворог завдав удару по багатоповерховому будинку в Покровську Донецької області. У місті прогримів ще один вибух після того, як на місце прибули екстрені служби. В результаті чого загинув заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко. Тоді ж було поранено співробітника поліції Володимира, який став героїв документального фільму "20 днів у Маріуполі".