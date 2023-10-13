Понад тисячу контейнерів: КНДР передала РФ зброю для війни проти України, — Кірбі (фото)

Контейнери завантажили в КНДР на корабель під російським прапором, після чого його доставили залізницею на склад поблизу південно-західного кордону Росії. Постачання відбулося між 7 вересня та 1 жовтня, розповіли в Білому домі.

Північна Корея передала Російській Федерації тисячу контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Ми засуджуємо КНДР за надання Росії військового обладнання, яке буде використовуватися для нападу на українські міста, вбивства українських мирних жителів і продовження незаконної війни Росії", — сказав Джон Кірбі.

У Білому домі зазначили, що вантаж зі складу боєприпасів у Північній Кореї завантажили на корабель під російським прапором, після чого його доставили залізницею на склад поблизу південно-західного кордону Росії. Зокрема, постачання відбулося між 7 вересня та 1 жовтня.

Також журналістка Лаура Роузен показала карту, на якій показано рух контейнерів.

"Тепер є інформація про постачання Північною Кореєю зброї до Росії для використання в Україні. Північна Корея передала Росії понад 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів", — процитувала Джона Кірбі журналістка.

Карта, на якій показано рух контейнерів

Кореспондентка "Голосу Америки" Патсі Відакусвара заявила, що передача контейнерів з КНДР до РФ розпочалася "останніми тижнями".

"США заявляють, що мають інформацію про те, що Північна Корея постачала зброю до Росії для використання в Україні. За останні тижні Північна Корея надала Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів", — зазначила вона.

Вашингтонський кореспондент Nikkei Рьо Накамура розповів, що зі слів Кірбі, на заміну Північна Корея хоче отримати від РФ винищувачі, ракети "земля-повітря" та бронетехніку.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що між Північною Кореєю та Російською Федерацією збільшилася кількість вантажоперевезень після зустрічі Володимира Путіна та Кім Чен Ина. 5 жовтня було зафіксовано біля кордону з РФ рекордну кількість вантажних вагонів.

6 жовтня американські ЗМІ повідомили, що Північна Корея передала Росії артилерію, яку використають у війні проти України. На думку журналістів, КНДР почала підтримувати Москву після зустрічі двох лідерів у столиці РФ.