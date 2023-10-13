Вдалося врятувати ногу: військові медики витягли з тіла бійця ЗСУ хвостовик міни (фото)

За інформацією командування Медичних сил, уламок пошкодив магістральні судини кінцівки, однак після втручання лікарів стан пацієнта вдалося стабілізувати.

Українські медики є невід'ємною частиною цієї війни, адже щодня рятують життя військовослужбовців після отримання серйозних поранень. Новою історією успішної операції поділилося командування Медичних сил Збройних сил України від 13 жовтня.

Під час дуже складної операції, яка відбувалася в прифронтовому госпіталі, з тіла пораненого українця лікарі дістали хвостовик від міни, який міг відібрати життя військовослужбовця.

Військові медики витягли з тіла бійця ЗСУ хвостовик міни Фото: Facebook Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины Військові медики витягли з тіла бійця ЗСУ хвостовик міни Фото: Facebook Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Фахівці не тільки акуратно знешкодили предмет, а й врятували ногу потерпілому.

"Цього разу уламок пошкодив магістральні судини кінцівки. Операційна команда без шкоди для пацієнта та медичного колективу дістала хвостовик і врятувала кінцівку. Наразі самопочуття пацієнта стабільне. Фахівці Медичних сил готують його для подальшої евакуації", — йдеться в повідомленні.

Хвостовик міни в тілі бійця ЗСУ: подібний випадок

До слова, у командуванні згадали, що такий випадок уже траплявся в практиці медиків кілька місяців тому. 18 серпня фахівці дістали з тіла бійця ЗСУ хвостовик міни. При цьому, виявили його абсолютно випадково, коли військовослужбовець проходив обстеження.

"На місце було викликано бригаду саперів, які після дослідження засвідчили, що сторонній предмет можна видалити безпечно. Після дослідження лікарями було ухвалено рішення про операційне втручання та видалення хвостовика", — йдеться в повідомленні.

Після операції пацієнт почувався стабільно і його життю нічого не загрожувало. За яких обставин і на якому напрямку хвостовик потрапив у тіло бійця — невідомо.

Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що в Харкові керівниця обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) дала цинічну "пораду" пораненому бійцю ЗСУ. 21-річний хлопець переніс 15 операцій після важкого поранення ноги, проте йому порадили позбутися її для отримання інвалідності.