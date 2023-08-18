Викликали бригаду саперів: військові медики виявили в тілі бійця ЗСУ хвостовик міни (фото)

За інформацією командування, сталося це під час обстеження в одному з прифронтових госпіталів. Було ухвалено рішення проводити екстрену операцію.

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Українські військові медики дістали з тіла бійця ЗСУ хвостовик міни, що ймовірно врятувало йому життя. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил Збройних сил України 18 серпня.

Зазначається, що боєць Сил оборони проходив спеціальне обстеження в одному з прифронтових госпіталів. Лікарі помітили, що в нього в тілі знаходиться сторонній предмет, який може бути небезпечним.

Контури нагадували хвостовик міни, тому було прийнято рішення негайно діяти.

"На місце було викликано бригаду саперів, які після дослідження засвідчили, що сторонній предмет можна видалити безпечно. Після дослідження лікарями було ухвалено рішення про оперативне втручання та видалення хвостовика", — йдеться в повідомленні.

У командуванні Медичних сил також поділилися деякими кадрами того, який вигляд це мало на рентгені та після вилучення предмета з тіла.

Зараз пацієнт почувається стабільно. Медики з прифронтового госпіталю готують його до подальшої евакуації. Там боєць проходитиме реабілітацію. За попередніми даними, його життю більше нічого не загрожує.

На якому напрямку і за яких обставин хвостовик влучив у тіло бійця ЗСУ — не повідомляється.

Нагадаємо, 4 серпня повідомлялося, що боєць ЗСУ розповів, як дрон врятував його на передовій. Сергій два дні пролежав посеред поля з важким пораненням, але збирається знову повернутися до строю, щойно відновить сили.