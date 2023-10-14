Журналісти Reuters, Al Jazeera і AFP потрапили під обстріл у Лівані: є жертви

За даними ЗМІ, внаслідок обстрілу півдня Лівану загинув один журналіст. Ще шестеро представників іноземної преси були поранені.

У п'ятницю, 13 жовтня, група міжнародних журналістів, які висвітлювали події на півдні Лівану, потрапила під обстріл. У результаті загинув відеооператор Reuters Іссам Абдалла, про що повідомили в агентстві.

"Ми глибоко засмучені, дізнавшись, що наш відеооператор Іссам Абдалла був убитий", — повідомили колеги загиблого.

Повідомляється, що Іссам входив до складу групи агентства на півдні Лівану, яка забезпечувала прямий відеозв'язок. В одній з останніх його публікацій у соцмережі X показано момент вибуху в околицях ліванського села Алма-еш-Шааб.

Телеканал Al Jazeera повідомив, що серед поранених були двоє його співробітників: оператор Елі Бракья і репортер Кармен Джухадар.

"Це було жахливо. Ситуація там була — я не можу пояснити, не можу її описати", — повідомив кореспондент каналу.

У французькому інформаційному агентстві AFP повідомили про двох постраждалих співробітників. Фотографку Крістіну Ассі та відеокореспондента Ділана Коллінза госпіталізували в лікарню Тіра.

Загалом, за даними AFP, було поранено шістьох журналістів, зокрема двох журналістів Reuters Таєра Аль-Судані та Махера Назе.

В агентстві заявили, що ізраїльська армія у своїй заяві вказала, що вона провела артилерійський обстріл по території Лівану після вибуху на прикордонному паркані в Ханіті в Ізраїлі, навпроти села Алма-ах-Шааб.

Нагадаємо, 11 жовтня ЗМІ повідомили, що під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули громадяни понад двадцяти країн світу. Міжнародні організації повідомляють про загибель журналістів, деякі поранені або зникли безвісти. Загальна чисельність загиблих перевищила 1200 осіб.

Станом на 13 жовтня відомо про дванадцятьох громадян України, які загинули внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль. За даними посольства, наразі вісім українців вважаються зниклими безвісти.