"Потрібно бути обережнішою": журналістка вибачилася за інформацію про вбивство дітей в Ізраїлі (відео)

За словами Сари Сіндер, спершу офіс ізраїльського прем'єра підтверджував інформацію про масове вбивство дітей. Однак сьогодні влада Єрусалима кардинально змінила позицію.

Кореспондентка американського каналу CNN Сара Сіднер публічно вибачилася за інформацію про "обезголовлених немовлят" в ізраїльському поселенні Кфар-Ази, яку вона повідомила у прямому ефірі. Про це вона написала в соцмережі Х.

За її словами, дані були отримані з офісу прем'єра Ізраїлю.

"Коли ми були в прямому ефірі, в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю повідомили, що вони підтверджують: ХАМАС відрізав голови дітям. Але сьогодні ізраїльська влада каже, що вона НЕ МОЖЕ підтвердити інформацію про обезголовлених дітей. Надалі мені потрібно бути обережнішим із формулюваннями. Я прошу вибачення",- сказала Сара Сіднер.

Сіднер також уточнила, що її знімальну команду ввели в оману, і додала, що у своєму репортажі вона зазначила, що ХАМАС заперечував ці дії.

Пост із вибаченнями журналістки CNN Фото: Twitter

Що за вбивство дітей в Ізраїлі?

За даними ЗМІ, яким ізраїльська влада організувала поїздку для огляду кібуца Кфар-Ази, знищеного ХАМАСом, було знайдено тіла 40 дітей. Як заявили журналісти телеканалу i24 news, частина з них були з відрізаними головами.

Насправді кореспонденти бачили тільки, як солдати виносили зі зруйнованих будівель тіла, загорнуті в мішки. Але подивитися на трупи їм не дозволили.

Однак, як пізніше заявив очільник південного регіону ЗАКА Йосі Ландау, це найгірші звірства ХАМАСу, які він коли-небудь бачив. "За свою довгу кар'єру як рятувальник я ніколи не бачив жахів, які можна порівняти з тими жахами, які розв'язали терористи Гази в суботу", — запевнив він.

Загалом керівник південного ЗАКА повідомив, що бачив 670 трупів. Він підкреслив, що це було саме те поселення, звідки журналістка CNN розповідала про сцени цілковитого жаху.

Водночас громадська телекомпанія Кан повідомляє, що виявила документи, залишені терористом ХАМАСу після нападу 7 жовтня на півдні Ізраїлю, в якому бойовикам наказано вбити якомога більше мирних жителів під час захоплення міста Алонім.

Нагадуємо, Фокус писав, що 90-річну ізраїльтянку, яка пережила Голокост, бойовики ХАМАСу вбили з особливою жорстокістю.

Як повідомляв Фокус, поки викрадені не повернуться додому, Газа не отримає воду, світло і паливо, запевнив міністр економіки Ізраїлю.

Також Ізраїль опублікував список загиблих і захоплених громадян інших країн, серед них є українці.