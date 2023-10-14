Не тільки "Павел Державин": у ВМС розкрили подробиці атаки на російські кораблі

Дмитро Плетенчук уточнив раніше надану інформацію і заявив, що патрульний корабель був уражений двічі. Також зазнав пошкоджень і російський буксир "Бур".

У п'ятницю 13 жовтня українські сили атакували патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державин". Крім того, був атакований російський буксирний корабель "Бур", який також зазнав пошкоджень. Про "чорний день" для ворожого флоту розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Трохи засумував Павло Державін... Учора була п'ятниця тринадцятого для Чорноморського флоту Російської Федерації", — сказав Плетенчук.

Він скоригував інформацію щодо атак на кораблі супротивника й уточнив, що патрульний корабель "Павел Державин" був уражений двічі.

"Тільки з другого разу він зрозумів, що йому пора вшиватися з нашого Севастополя. Також підтверджує ураження буксира "Бур", якого зараз буксирують. У нього також є відповідні пошкодження", — зазначив спікер ВМС.

Фото підбитого корабля "Павел Державин". Джерело: Telegram

Однак офіційно українські військові поки що не можуть надати повну інформацію щодо характеру пошкодження кораблів противника та обставин, за яких було здійснено атаку. Проте факт ураження кораблів речник підтвердив.

Водночас Плетенчук відзначив позиційні зміни у складі Чорноморського флоту. За його словами, російські кораблі розосереджуються і дислокуються в інших портах, крім Севастополя, — це база в Новоросійську, Феодосія і навіть Керч.

Крім того, росіяни мають проблеми з пірсами, яких недостатньо для базування кораблів у цих портах. Через це, за непідтвердженими даними, частину кораблів можуть перенаправити в бік Абхазії.

Зазначимо, що лідер Абхазії Аслан Бжанія 5 жовтня заявив про угоду з російською стороною, в межах якої в Очамчирському районі буде створено пункт постійного базування військово-морського флоту РФ. На це одразу ж відреагувала грузинська сторона, заявивши, що плани створити російську військово-морську в Абхазії є "кричущим порушенням суверенітету".

Раніше повідомлялося, що на думку представників Північноатлантичного альянсу, удари Сил оборони України по Чорноморському флоту РФ у вересні серйозно обмежили його можливості. Водночас російські кораблі все ще можуть виконувати основні бойові завдання, зокрема завдавати ракетних ударів по Україні.