Серйозні фізичні збитки: у НАТО дали оцінку ударам ЗСУ по Чорноморському флоту РФ

Представники Альянсу вважають, що російський флот в акваторії Чорного моря все ж таки зберіг здатність виконувати основні бойові завдання — патрулювати місцевість і завдавати ударів крилатими ракетами.

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Високопоставлені чиновники НАТО під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі заявили, що удари Сил оборони України по Чорноморському флоту РФ у вересні серйозно обмежили його можливості. Водночас російські військові кораблі все ще здатні виконувати основні бойові завдання. Про це 11 жовтня повідомили в "Європейській Правді".

Кореспондент видання повідомляє, що на думку західних військових, атаки по російських кораблях і штабу Чорноморського флоту завдали серйозної шкоди ВМС РФ.

"Ці напади були більш руйнівними і краще скоординованими, ніж інші досі в цій війні. Фізичні збитки майже напевно серйозні, але локалізовані, що призвело до того, що Росія вивела більшу частину свого флоту з Криму", — заявив один з чиновників.

Тим часом флот майже напевно здатний виконувати більшість бойових завдань воєнного часу, зокрема патрулювати акваторію і здійснювати запуски крилатих ракет морського базування. Але здійснювати більш широке патрулювання, а також блокувати українські порти росіянам стає складніше.

"Також імовірно, що його здатність захищати свої об'єкти і проводити щотижневе технічне обслуговування погіршилася", — сказав чиновник, ймовірно, маючи на увазі удари у вересні по сухому доку в Севастополі.

Він також зазначив, що така ситуація, імовірно, змусить Росію зайняти реактивну позицію. Водночас вона демонструє здатність Збройних сил України підірвати символічну та стратегічну силу Москви в тимчасово окупованому Севастополі.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, через потужні удари українських сил Чорноморський флот РФ зазнав хоч і серйозної, але все ж локальної фізичної шкоди. У Міноборони Великої Британії вважають, що російський флот майже напевно зберігає можливість виконувати одне з основних бойових завдань — завдавати ракетних ударів по Україні.

Спікер Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук 11 жовтня в соцмережах написав, що патрульний корабель ВМФ Росії "Павел Державин" міг підірватися на міні в Чорному морі. А Telegram-канал "Крымский ветер" написав, що жителі окупованого Севастополя чули глухий вибух.