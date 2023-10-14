Мобілізація в Україні: хто отримає повістки восени в першу чергу

У ЗСУ вже повідомили про те, що щонайменше п'ять категорій чоловіків восени 2023 року і зовсім отримають повістки позачергово.

До кінця осені до лав Збройних сил України призвуть конкретні категорії фахівців, яких потребує армія для просування на фронті. Подробиці стали відомі з матеріалу 24 каналу, опублікованого в суботу, 14 жовтня.

У країні триває загальна мобілізація, під час якої під призов потрапляють чоловіки, віком від 18 до 60 років. Однак пріоритетними стали кілька категорій фахівців. Серед них:

танкісти;

штурмовики;

піхотинці;

артилеристи;

оператори БПЛА;

водії;

медики.

Зі свого боку капітан ЗСУ Валерій Прозапас уточнив, що позачергово восени 2023 року повістки отримають також:

придатні та обмежено придатні чоловіки від 27 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;

придатні та обмежено придатні, віком від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби або навчання у виші, або навчаються на військовій кафедрі;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 60 років (їм можуть пропонувати службу за контрактом);

зняті з військового обліку чоловіки до 60 років;

виключені з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку і не вчинили тяжкий злочин.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, кого зі студентів відправлять на фронт. Повістки вручатимуть студентам в академічній відпустці, однак за ними зберігається право на продовження академічної відпустки через мобілізацію.

Також наприкінці вересня наприкінці вересня ми писали про те, що з'явився новий законопроєкт про скасування відстрочок. Попередня пропозиція полягала в тому, щоб позбавити відстрочок студентів, яким виповнилося 30 років. Тепер пропонується дозволити призов тих, чия освіта не потрібна для відновлення економіки.