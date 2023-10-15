Під прицілом ракет та артилерії: розвідка Британії назвала одну з головних цілей для ударів ЗСУ

За інформацією військових аналітиків, РФ активно використовує залізницю у своїй логістиці і будує нову лінію до окупованого Маріуполя.

Залізнична логістика залишається дуже важливим компонентом підтримки збройних сил Російської Федерації у війні проти України. Залізничними шляхами ворог переміщує боєприпаси, бронетехніку, пальне та особовий склад. Тому залізниця залишається однією з головних цілей для ударів України, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії від 15 жовтня.

Росіяни активно використовують залізницю на тимчасово окупованій території України і будують нові лінії.

"Росія продовжує підтримувати та вдосконалювати свої залізничні шляхи сполучення в Україні та будує нову залізничну лінію до Маріуполя. Це, ймовірно, може прискорити логістику на Запорізький фронт. Нова гілка входить до умовної номенклатури українських високоточних ударних систем великої дальності", – зазначається в огляді.

Аналітики зазначили, що Росія використовує цивільних підрядників та обладнання для завершення цього проекту. Скоріш за все, противник розраховує на те, що це ускладнить прицільне ураження з боку ЗСУ й збереже залізничні можливості військових для виконання нагальних завдань в інших місцях.

У розвідці додали, що у попередніх конфліктах виснаження залізниці вимагало постійних та точних атак з повітря та землі. Залізничні шляхи на окупованій території Україні є вразливими з боку української артилерії, ракетних обстрілів з повітря та диверсій.

Розвідка Британії назвала одну з головних цілей для ударів ЗСУ

Нагадаємо, 13 жовтня Фокус писав, що в Росії все готове для масової мобілізації, але оголосити її не можуть. В країні-агресорці вже уточнені всі списки, все переведено в електронний облік, значно посилені вимоги законодавства у частині покарання за ухилення від військової служби та дезертирство.