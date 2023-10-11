В окупантів спостерігаються проблеми зі психічним здоров'ям, — британська розвідка

Російські лікарі відправляли на фронт непридатних до бою військових. Бойова ефективність армії РФ знизилася через відсутність турботи про психічне здоров'я бійців.

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Військові Збройних сил Російської Федерації мають проблеми зі психічним здоров'ям. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

"Російські військові переживають кризу психічного здоров’я", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в грудні 2022 року російські психологи виявили близько 100 тисяч військових, які страждали на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). У британській розвідці переконані, що наразі ця цифра могла збільшитися через те, що армія РФ не може забезпечити достатню ротацію з поля бою. Зокрема, колишній генерал-майор 58-ї загальновійськової армії Іван Попов, якого було звільнено у липні 2023 року, та інші російські командири звертали увагу на цю проблему.

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У Міноборони Британії наголосили, що існують додаткові ознаки того, що російські лікарі відправляли на фронт непридатних до бою військових. У 2023 році збільшилася кількість апеляційних позовів проти військово-лікарських комісій у РФ у порівнянні з 2022 роком, проте більшості справ було відмовлено.

"За відсутності турботи про психічне здоров’я та придатність своїх солдатів до бою, бойова ефективність Росії продовжує працювати на неоптимальному рівні", — додали в розвідці.

Нагадаємо, у жовтні аналітики Conflict Intelligence Team заявили, що у вересні 2022-го року Міноборони РФ сформувало 123 нові військові частини. Експерти розповіли, що в перші пів року повномасштабної війни майже всі військові частини ворога зазнали серйозних втрат.

3 жовтня у Центрі національного спротиву повідомили, що до ЗС РФ планують мобілізувати 130 тисяч людей. Зокрема, примусову мобілізацію планують провести і на тимчасово окупованих територіях.