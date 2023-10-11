В оккупантов наблюдаются проблемы с психическим здоровьем, — британская разведка

Российские врачи отправляли на фронт непригодных к бою военных. Боевая эффективность армии РФ снизилась из-за отсутствия заботы о психическом здоровье бойцов.

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Военные Вооруженных сил Российской Федерации имеют проблемы с психическим здоровьем. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

"Российские военные переживают кризис психического здоровья", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в декабре 2022 года российские психологи обнаружили около 100 тысяч военных, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В британской разведке убеждены, что сейчас эта цифра могла увеличиться из-за того, что армия РФ не может обеспечить достаточную ротацию с поля боя. В частности, бывший генерал-майор 58-й общевойсковой армии Иван Попов, который был уволен в июле 2023 года, и другие российские командиры обращали внимание на эту проблему.

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В Минобороны Великобритании отметили, что существуют дополнительные признаки того, что российские врачи отправляли на фронт непригодных к бою военных. В 2023 году увеличилось количество апелляционных исков против военно-врачебных комиссий в РФ по сравнению с 2022 годом, однако большинству дел было отказано.

"При отсутствии заботы о психическом здоровье и пригодности своих солдат к бою, боевая эффективность России продолжает работать на неоптимальном уровне", — добавили в разведке.

Напомним, в октябре аналитики Conflict Intelligence Team заявили, что в сентябре 2022-го года Минобороны РФ сформировало 123 новые воинские части. Эксперты рассказали, что в первые полгода полномасштабной войны почти все воинские части врага понесли серьезные потери.

3 октября в Центре национального сопротивления сообщили, что в ВС РФ планируют мобилизовать 130 тысяч человек. В частности, принудительную мобилизацию планируют провести и на временно оккупированных территориях.