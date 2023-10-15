"Ми працюємо над цим": у Байдена не відкидають, що армія США може зайти в Газу

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив, що поки що немає планів або намірів виставляти американські війська для участі в боротьбі між Ізраїлем і ХАМАСом.

Вашингтон не виключає, що американські війська можуть бути долучені для звільнення заручників в Газі. Про це заявив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі в програмі Fox News Sunday. Він також зазначив, що наразі таких планів немає.

На запитання ведучої Fox News Sunday, чи може представник Ради нацбезпеки США "абсолютно виключити" можливість присутності якихось американських сил у Газі, Кірбі відповів, що не може ні виключати, ні не виключати будь-чого, коли справа доходить до повернення заручників додому.

"У нас немає планів або намірів виставляти американські війська на землю для участі в цій боротьбі між Ізраїлем і ХАМАСом", — сказав Кірбі.

Передбачається, що ХАМАС тримає в заручниках понад 100 осіб, включно з мирними жителями, ізраїльськими солдатами та невідомою кількістю американців. У Держдепартаменті заявили в суботу, що 15 американських громадян залишаються зниклими безвісти. Офіційні особи США не впевнені, що всі вони перебувають у заручниках.

На запитання ведучого, чи будуть США виставляти війська спеціально для повернення американців, Кірбі вказав на невпевненість у деталях їхнього місцеперебування та кількості заручників.

"Ми активно намагаємося з'ясувати, де саме вони перебувають, я маю на увазі, ми навіть не знаємо, скільки саме. Ми бачили невелику жменьку, ми знаємо, що їх може бути більше, ніж ми думаємо, вони можуть бути в різних групах", — пояснив Кірбі.

Він також зазначив, що США мають бути обережними в публічних обговореннях зусиль із захоплення заручників.

"Ми працюємо над цим буквально по годинах, але знову ж таки, щоб ми могли розробити конкретні варіанти політики, нам потрібно мати набагато більше контекстної інформації, ніж доступно для використання прямо зараз, і ми над цим працюємо", — додав Кірбі.

Раніше в Білому домі повідомляли, що внаслідок атаки ХАМАС загинули 11 американців. Джон Кірбі мало не заплакав, коментуючи війну в Ізраїлі.

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль з території Сектора Газа. Зокрема, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики почали вторгнення в країну. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан і почав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну і ввів у дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.