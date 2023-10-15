Ворог видихається, але обстріли тривають: в Авдіївці розповіли про штурми ЗС РФ

За останній тиждень російські війська активізувалися на Авдіївському напрямку — обстрілюють місто "Градами", мінометами, ствольною артилерією та керованими авіабомбами.

Російські військові видихаються на Авдіївському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, ЗС РФ багаторазово намагалися штурмувати місто. Але зараз, як зазначає Барабаш, є ознаки того, що ворог повільно видихається. Також він каже, що інтенсивність обстрілів знизилася, але це не означає, що ЗС РФ перестали обстрілювати місто. Обстріли тривають із різних видів озброєнь.

Обстріли Авдіївки не припиняються

За його словами вже є ознаки того, що градус напруги дещо знижується.

"Чесно кажучи, з учора градус падає. Не набагато, не дуже суттєво, але відчутно, що вони вже видихаються. На мій погляд, на відсотків 15 у них менше штурмових дій. Але все одно — навалюють цілодобово, є стрілецькі бої", — зазначив Барабаш.

За його словами, по Авдіївці ЗС РФ б'ють з усіх видів озброєнь. Тільки 14 жовтня в місті було зафіксовано 18 обстрілів. При цьому ще кілька днів тому за добу по Авдіївці били понад 30 разів. Тож є тенденція до зниження інтенсивності обстрілів.

"Використовують усе: "стволку", "Гради", міномети, керовані авіабомби. На одному уламку було маркування за серпень 2023 року", — додав він.

Раніше начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що окупанти встановили нову дату виходу на кордони Донецької області. За його словами, Авдіївку росіяни зараз просто стирають з лиця землі.

В Авдіївці все ще залишаються мирні жителі Фото: twitter.com/ArisMessinis

І це при тому, що в місті залишаються мирні жителі. Їх, за словами Барабаша — 1618.

"Станом на сьогоднішній ранок у місті залишається 1618 осіб. Була запланована евакуація, але поки не знаю, чи вдалося її організувати. Ще не було звіту. Учора вдалося вивезти двох людей, днем раніше — одну людину. За тиждень вивезли 19 осіб, а попереднього тижня — 11. Тобто потроху люди виїжджають", — розповів він.

Нагадаємо, Авдіївка стратегічно важлива для України, бо розташована дуже близько до Донецька. Також населений пункт є стратегічною висотою: все місто і більшість територій — це панівні висоти.

Раніше Барабаш говорив, що росіяни все ще розраховують на перемогу у війні з Україною, а тому до кінця року хочуть захопити Донецьку область.

"Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто, до кінця року їм поставлено завдання вийти на адмінмежі Донецької області", — заявив Віталій Барабаш.