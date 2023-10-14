ЗС РФ отримали новий наказ щодо повної окупації Донецької області: названо дату (карта)

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, противник сподівається, що окупація великих міст на Донбасі дасть їм змогу отримати доступ до подальших населених пунктів.

Related video

Російські окупанти активізували наступальні дії на Донбасі і поставили перед собою нове завдання. Пов'язане воно із захопленням міст. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Українського радіо" 13 жовтня.

За його словами, командування противника все ще сподівається на успіх у цій війні, тому до кінця року планують окупувати місто Авдіївка на Донеччині, а також інші населені пункти.

"Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто, до кінця року їм поставлено завдання вийти на адмінмежі Донецької області", — заявив Віталій Барабаш.

Начальник ГВА розповів, яка зараз ситуація в Авдіївці Фото: DeepStateMAP

Окремо очільник міської військової адміністрації зазначив, що таке завдання було поставлено не просто так і воно має подальше продовження, за задумом противника.

Росіяни розуміють, що в разі повної окупації Авдіївки їм буде набагато простіше дійти до Покровська та інших населених пунктів. Відповідно, їм важливо "взяти висоти" міста.

Водночас Авдіївка регулярно піддається обстрілу з боку ЗС РФ, і Віталій Барабаш зазначив, що вони просто "стирають" місто з карти, адже руйнування колосальні.

"Місто дійсно стирають. За ніч 13 авіаракетних ударів, за день уже 12, а за минулу добу 31 авіаракетний удар тільки по території громади", — продовжив голова ГВА.

Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що боєць легіону "Свобода" розповів про ситуацію під Авдіївкою. За його словами, у місті росіяни знищили міську лікарню та церкву. Також масовано відпрацьовують російські вертольоти, а по селах — керовані авіабомби.