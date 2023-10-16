"Виїзд заблоковано": у Секторі Гази залишилося майже 260 українців, — Зеленський (відео)

За словами глави держави, українські дипломати працюють із партнерами, щоб домогтися звільнення наших громадян.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що в секторі Гази перебуває майже 260 громадян України. Наразі дипломати активно співпрацюють із союзниками для організації їхньої безпечної евакуації. Про це стало відомо з вечірнього звернення президента.

"Українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати задля допомоги нашим громадянам, які опинилися на Близькому Сході — в Ізраїлі та на території Сектора Газа. Триває евакуація українців з Ізраїлю. Уже понад 200 осіб вивезли до Румунії — здебільшого, жінки та діти, готуються нові рейси", — сказав він.

Зеленський також наголосив, що наразі відомо про майже 260 українців, які зараз перебувають у Секторі Гази.

"Зараз виїзд звідти заблоковано для громадян усіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян", — пояснив він.

Зеленський запевнив, що українські дипломати готові допомогти кожному громадянину, який цього потребує.

"Тому ще раз звертаюся до всіх українців і українок, які можуть перебувати за кордоном, потребувати допомоги: у будь-який час, у будь-який спосіб звертайтеся до наших дипломатичних представництв за кордоном", — сказав президент.

Зазначимо, внаслідок нападу терористів ХАМАС 7 жовтня загинуло близько 1200 осіб — цивільних і військових — які опинилися неподалік від кордону із Сектором Газа. Терористи захопили низку селищ і погрожували військовим базам, при цьому подолали систему безпеки, на яку було витрачено мільярди доларів.

Невдовзі після злочину ХАМАС уряд Ізраїлю оголосив, що планує повністю знищити терористичну небезпеку на території Сектора Газа. З цією метою мобілізували 300 тис. резервістів. Поки резервісти готуються до бойових дій, тривають ракетні удари по штабах ХАМАС у Газі. Крім того, неподалік від кордону помітили скупчення бронемашин ЦАХАЛу, які чекають команди для початку атаки на терористів.