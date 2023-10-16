Без захоплення Сектора Гази: Байден підтримав знищення ХАМАС, — CBS

За словами американського президента, важливо, щоб у Секторі Гази залишилася палестинська влада як основа створення держави Палестина.

Президент США Джо Байден підтримав ліквідацію терористичної організації ХАМАС, однак наголосив на необхідності зробити це без захоплення Сектора Гази. Про це американський президент розповів в інтерв'ю CBS News, опублікованому 15 жовтня.

"Я думаю, що... було б помилкою, якби Ізраїль знову окупував... Газу. Але входити туди, але знищувати екстремістів — "Хезболлу" на півночі, а ХАМАС на півдні. Це необхідна вимога", — зазначив Байден.

Байден підтвердив свою позицію, коли його запитали про необхідність знищити ісламістський рух ХАМАС. Він також наголосив на важливості наявності палестинської влади та шляху до створення Палестинської держави.

"Але має бути створена палестинська адміністрація. Має бути шлях до створення палестинської держави", — заявив Байден.

При цьому американський президент зазначив, що Ізраїль має відповісти на "варварство" терористів ХАМАС.

"Ізраїль переслідує групу людей, причетних до варварства, що має настільки ж серйозні наслідки, як і Голокост. Я вважаю, тому Ізраїль має відповісти", — додав він.

Війна в Ізраїлі — що треба знати

Унаслідок нападу ісламістів організації ХАМАС 7 жовтня загинуло близько 1200 осіб — цивільних і військових — які опинилися неподалік від кордону із Сектором Газа. Терористи захопили низку селищ і погрожували військовим базам, при цьому подолали систему безпеки, на яку було витрачено мільярди доларів.

Незабаром після атаки ХАМАС уряд Ізраїлю оголосив, що планує повністю знищити терористичну небезпеку на території Сектора Газа. З цією метою мобілізували 300 тис. резервістів.

Нагадаємо, 13 жовтня американські ЗМІ повідомляли, що розвідка США знала про плани ХАМАС щодо нападу на Ізраїль. Стверджується, що Білий дім сповістили про це за кілька днів до початку конфлікту.