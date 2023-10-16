На півдні Сектора Гази ввели тимчасовий режим припинення вогню: Ізраїль це заперечує, — Reuters

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що гуманітарний коридор у бік Єгипту буде відкрито. Однак на КПП Рафах в очікуванні все ще стоять сотні вантажівок із гуманітарною допомогою ООН.

Представники США, Ізраїлю та Єгипту домовилися про тимчасове припинення вогню в південній частині Сектора Гази з метою забезпечити доставку допомоги та забезпечити безпечну евакуацію іноземців. Водночас нібито було відкрито гуманітарний коридор на кордоні з Єгиптом через КПП Рафах, де застрягли сотні вантажівок із гуманітарною допомогою від ООН, Туреччини та інших країн. Про це 15 жовтня повідомило агентство Reuters.

У матеріалі йдеться про те, що тимчасовий режим припинення вогню було оголошено з 06:00 за Гринвічем, проте прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, зважаючи на все, заперечує наявність угоди.

"Наразі в Секторі Гази не діє режим припинення вогню і гуманітарного перемир'я в обмін на надання іноземним громадянам можливості евакуюватися", — ідеться в заяві його канцелярії.

Оглядачі пишуть, що інформацію про режим припинення вогню до 14:00 за Гринвічем і відкриття коридору через Рафах надали представники єгипетських спецслужб. Тим часом колона з гуманітарною допомогою все ще стоїть на КПП, оскільки дозволу на проїзд не надходило.

Колона вантажівок із гуманітаркою в бік Сектора Гази

Вантажівки на КПП Рафах все ще очікують дозволу на в'їзд

З цієї нагоди єгипетські чиновники заявили, що з їхнього боку пропускний пункт було відкрито, але потім його перевели в неробочий стан через ізраїльські бомбардування на палестинській стороні.

Роботу гуманітарного коридору заперечує і представник ХАМАС Іззат Аагазль-Решик. Він заявив, що повідомлення про відкриття прикордонного переходу Рафах з Єгиптом або тимчасове припинення вогню не відповідають дійсності.

Ситуація виглядає невизначеною на тлі приїзду в регіон держсекретаря США Ентоні Блінкена. Як повідомив 15 жовтня канал CNN, американський дипломат зустрівся з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі, після чого пообіцяв, що пропускний пункт Рафах буде відкрито.

"Рафах буде знову відкрито. Ми створюємо разом з Організацією Об'єднаних Націй, Єгиптом, Ізраїлем та іншими механізм, за допомогою якого можна буде отримати допомогу і доставити її людям, які її потребують", — заявив Блінкен.

Нагадаємо, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець 14 жовтня повідомив, що ізраїльська сторона оголосила про необхідність евакуювати із Сектора Гази один мільйон мирних громадян, однак уряд Ізраїлю за дві години до виїзду скасував дозвіл. За словами омбудсмена, така ситуація виникла через питання з гарантіями безпеки.