Мобілізація в Україні: чи можуть призвати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи, — експерт

За словами експерта, мобілізації законодавчо не підлягають усі три групи інвалідності, проте з легкою інвалідністю чоловіка можуть мобілізувати за його згодою.

Член Національної асоціації адвокатів України Іван Ліберман роз'яснив, чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи, пише "Обозреватель".

Експерт пояснив, що ІІІ група інвалідності — це легка інвалідність, яка передбачає незначні розлади здоров'я, з якими людина вважається придатною до військової служби.

"Брати участь у бойових діях можна різними способами. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї або готувати їжу тощо. Тобто служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", — підкреслив адвокат.

На його думку, мобілізація чоловіків із такою групою інвалідності можлива. Тим паче, якщо врахувати, як вважає Ліберман, що ще до війни багато українців оформляли цю групу інвалідності заради соціальних виплат, пільг, поїздок до оздоровчих і реабілітаційних медустанов тощо.

"Таким чином, багато здорових людей, в яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов'язково служити в армії", — підсумував експерт.

Адвокат звертає особливу увагу на те, що будь-який військовозобов'язаний, зокрема з інвалідністю, не повинен ігнорувати вручення повістки.

"Якщо її вручили, то необхідно з'явитися до військкомату у зазначений час із документами, що підтверджують інвалідність", — рекомендує він.

Що говорить закон

Згідно зі ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову під час мобілізації люди з інвалідністю не підлягають і вважаються тимчасово придатними до військової служби за станом здоров'я. При цьому група інвалідності в законі не конкретизується, тому не підлягають мобілізації законодавчо всі три групи.

Однак, відповідно до ч. 2 цієї статті, у "зазначений період" (під час воєнного стану в країні) особи з ІІІ групою інвалідності можуть бути призвані на службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Підставою може слугувати те, що громадяни України мають служити в армії згідно з чинним законодавством.

Слід зазначити, що в Україні під час воєнного стану співробітники ТЦК мають право вручати повістки на вулицях, блокпостах, у громадських місцях, за місцем проживання, роботи тощо. Однак перевіряти документи громадян вони не уповноважені.

Раніше Фокус писав, кого з громадян України мобілізують в армію восени. Ухилянтам може загрожувати адміністративна та кримінальна відповідальність.

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Крім того, з'явився новий законопроєкт про скасування відстрочок. Тепер пропонується дозволити призов тих, чия освіта не потрібна для відновлення економіки.