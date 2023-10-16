Кадри із застосуванням лазерної зброї в Ізраїлі взяті з відеогри, — розслідування експертів

Розробники Arma 3 неодноразово заявляли, що кадри з їхньої гри вже не раз використовувалися для поширення дезінформації. Щоб вирішити цю проблему необхідна тісна співпраця з провідними світовими ЗМІ.

У соцмережах 15 жовтня з'явилися відеокадри ймовірного застосування ізраїльськими силами лазерної системи протиракетної оборони Iron Beam ("Залізний промінь") для перехоплення запущених бойовиками ХАМАС ракет. Як з'ясувалося, насправді ці кадри взяті з відеогри в жанрі військового симулятора Arma 3 і до реального застосування Iron Beam жодного стосунку не мають. Про це 16 жовтня розповіли оглядачі Defence News.

Автори публікації пишуть, що ролики з'явилися цими вихідними на сайті X (Twitter), а в коментарях помилково стверджувалося, що відео демонструє роботу ізраїльської лазерної установки Iron Beam, розробленої ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems.

"Обрізані кадри з низькою роздільною здатністю, що демонструють перехоплення цілого рою снарядів перед вежею, взяті з гри Arma 3, яку видавець, компанія Bohemia Interactive, називає "масштабною військовою пісочницею", — ідеться в матеріалі.

Експерти зазначають, що самі розробники відеогри 10 жовтня попередили, що Arma 3, дія якої розгортається у футуристичному, вигаданому конфлікті, легко модифікується і використовується для поширення дезінформації.

"Хоча нам і приємно, що Arma 3 так реалістично моделює сучасні військові конфлікти, ми, звісно, не раді, що ці відеоролики можуть бути сприйняті за реальні бойові дії та використані як військова пропаганда", — заявив менеджер зі зв'язків із громадськістю компанії Bohemia Interactive Павло Кржижка.

За його словами, незважаючи на видалені відео, їх з'являється дедалі більше, тому єдиний спосіб розв'язати цю проблему — активна співпраця з провідними світовими ЗМІ, які мають велике охоплення та можливості ефективно боротися з фейками.

Водночас зазначалося, що кадри з Arma 3 вже неодноразово використовували як підміну реальних подій в Афганістані, Сирії, а також Україні.

Раніше ми писали про ймовірне застосування лазерної зброї в Ізраїлі. Незважаючи на те, що в мережі з'явилися кадри, керівництво ЦАХАЛ офіційно не підтверджувало застосування Iron Beam, а ізраїльські журналісти спростували факт його використання.