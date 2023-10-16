Мобілізація в Україні: у Раді пропонують прибрати граничний вік перебування на службі

Депутати Олександр Юрченко і Анатолій Бурміч пояснюють, що хочуть усунити вікову дискримінацію та максимально широко залучити громадян до захисту територіальної цілісності України.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на службу. У Верховній раді пропонують прибрати такий граничний вік. Чи означає це, що чоловікам старшим 60 років зможуть вручати повістки та забирати їх на фронт, пояснила адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua.

Відомо, що авторами проєкту закону виступили народні депутати від фракції "Відновлення України" Олександр Юрченко і Анатолій Бурміч. У пояснювальній записці йдеться, що мета ухвалення законопроєкту – усунити вікову дискримінацію та максимально широко залучити громадян для забезпечення територіальної цілісності країни.

Документ передбачає право військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід, та які визнані військово-лікарською комісією придатними, під час дії воєнного стану залишатися на військовій службі понад граничний вік, без обмеження по віку та строку залишення на військовій службі.

За словами правозахисниці, такі зміни, у разі прийняття вказаного законопроєкту, стосуються виключно чинних військовослужбовців, які на момент проходження військової служби під час воєнного стану досягли граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання продовжити військову службу.

Окрім того, законопроєкт не передбачає вручення повісток та призов чоловіків після 60 років.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін розповів, з якими захворюваннями можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Також 11 жовтня повідомлялося, хто може отримати відстрочку від призову на службу під час загальної мобілізації в Україні.