В Україні запущено е-реєстр військовозобов'язаних: які персональні дані до нього увійдуть

За словами юристів, після відповідного рішення ВР Міноборони зможе отримувати інформацію про громадян з електронних реєстрів інших державних відомств.

В Україні вже працює Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Про те, які персональні дані українців потраплять у систему, пише портал Vesti.ua. з посиланням на юристів.

Повідомляється, що Верховна Рада поки що не вносила зміни до низки нормативно-правових актів і не розширила функціонал Єдиного державного реєстру.

Ініціатива передбачає передачу Міністерству оборони України інформації про осіб віком від 17 до 60 років, якою володіють державні реєстри Податкової служби, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства юстиції, Міграційної служби, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії та інших відомств.

Так, Міноборони може отримати інформацію про місце проживання, роботу, стан здоров'я, виїзди за кордон, особисті номери телефонів і адреси електронної пошти та багато інших відомостей військовозобов'язаних.

До відомостей, які міститимуться у згаданому реєстрі, належать:

персональні дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів;

службові дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів;

дані про необхідність у комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Електронний реєстр військовозобов'язаних в Україні: що відомо

З жовтня в Україні запрацював Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Це нововведення покликане спростити облік і контроль над призовниками, резервістами та військовозобов'язаними.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив, що Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних уже функціонує і постійно наповнюється інформацією. За його словами, до реєстру внесли вже понад 90% необхідної інформації.

У Верховній Раді також планують розглянути законопроєкт № 10062, який передбачає значне розширення джерел наповнення реєстру військовозобов'язаних, а також створення Електронного кабінету призовника.