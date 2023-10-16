Вибухи у Бєлгородській області: ЗСУ знищили російський блокпост, — ЗМІ (відео)

Українські військові виявили російський блокпост за допомогою безпілотника та завдали влучного удару, повідомило видання "Бабель" з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Збройні сили України знищили російський блокпост біля селища Графовка у Бєлгородській області Російської Федерації. Про це повідомило видання "Бабель" з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Українські сили знищили російський блокпост поблизу селища Графовка в Бєлгородській області", — йшлося в повідомленні.

В опублікованому ролику військові показали, як виявили російський блокпост за допомогою безпілотного літального апарату та завдали по ньому удару. В результаті чого блокпост вибухнув, а в небо здійнявся густий чорний дим.

Чи є реакція РФ?

На момент виходу публікації російська влада офіційно ніяк не відреагувала на знищення російського блокпоста. Проте губернатор Бєлгородської області Володимир Гладков у Telegram повідомив, що в неділю 15 жовтня українські військові нібито з артилерії обстріляли територію між селами Графовка та Демидівка Краснояружського району.

З його слів. було зафіксовано дев'ять прильотів. В результаті обстрілу було пошкоджено лінію електропередач, зокрема деякі населені пункти залишилися без світла — Демидівка, Графовка, Попівка та Романівка. Станом на ранок 16 жовтня, роботу ЛЕП було частково відновлено.

За повідомленням місцевого Telegram-каналу "Жесть Белгород" жителі села Графовка чули звуки вибухів о 16:00.

Нагадаємо, вранці 15 жовтня Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про атаку безпілотних літальних апаратів на об'єкти інфраструктури на території Курської та Бєлгородської областей. За інформацією оборонного відомства, нібито 18 безпілотників було знищено засобами протиповітряної оборони над Курською областю, та ще два — над Бєлгородською. Натомість в Міноборони заявили про атаку 27 дронів.

Того ж дня стало відомо, що Служба безпеки України атакувала електричку підстанцію в Бєлгородській області Російської Федерації. Зокрема, спецпризначенці провели операцію в населеному пункті Красна Яруга. Зі слів джерел у СБУ, оперативники влаштували росіянам блекаут у відповідь на обстріли українських енергооб'єктів.