Мобілізація в Україні: хто з чоловіків призовного віку може виїхати за кордон

У Держприкордонслужбі України заявили, що є кілька категорій громадян призивного віку, яким дозволено виїзд за кордон, а всі чоловіки, які незаконно перетнули кордон України і повернуться додому, будуть притягнуті тут до відповідальності.

Право на виїзд за кордон мають багатодітні батьки, ті, хто супроводжує людей з інвалідністю, батьки та опікуни, які доглядають дитину з інвалідністю. Про те, хто ще має право виїхати за межі України, Радіо Свобода розповіла інспекторка прикордонної служби ІІІ категорії Марія Кавуля.

"Також право на виїзд за кордон також мають чоловіки, прізвища яких внесені у систему "Шлях". Ті, хто має бронювання від Міністерства економіки України. І чоловіки, які не придатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Також ті, хто слідує на лікування від важких недуг, і це погоджено", – каже Марія Кавуля.

Вона додала, що виїхати за кордон можуть чоловіки під час робочої поїздки згідно із чинним законодавством. Такий дозвіл передбачає обовʼязкове повернення в Україну.

У Держприкордонслужбі України заявили, що всі чоловіки, які незаконно перетнули кордон України і повернуться додому, будуть притягнуті тут до відповідальності.

"Ми бачимо, чи у законний спосіб виїжджала людина з України, чи не у законний", – сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Загалом, за даними прикордонників, кількість випадків незаконного перетину кордону у 2023 році менша у порівнянні з минулим. Найбільше спроб незаконно перетнути кордон поза межами пунктів пропуску фіксують на кордоні з Румунією та Молдовою.

Нагадаємо, що у Раді пропонують прибрати граничний вік перебування на службі — хочуть усунити вікову дискримінацію та максимально широко залучити громадян до захисту територіальної цілісності України.

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