Деяких студентів можуть мобілізувати до лав ЗСУ: про кого мова

Військкоми можуть вручити повістки студентам. У такому випадку варто відразу повідомити територіальний центр комплектації та соціальної підтримки про право на відстрочку від призову.

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В Україні до 15 листопада продовжили дію воєнного стану та загальну мобілізацію, в результаті чого військовозобов'язаних чоловіків, яких ВЛК визнала придатними до служби, можуть мобілізувати до лав Збройних сил України. Фокус розбирався, хто зі студентів має право на відстрочку від мобілізації та що робити, якщо все ж таки прийшла повістка.

Відповідно до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" під час мобілізації на особливий період призову на військову службу не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Крім цього, відстрочку можуть отримати асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, проте важливо, аби вони навчалися за денною або дуальною формами навчання. Зокрема, мобілізації підлягають студенти, які навчаються на заочній формі.

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Мобілізація в Україні: хто зі студентів може виїхати за кордон

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що військовозобов'язаного студента, якому надали академічну відпустку, можуть мобілізувати. Оскільки під час академічної відпустки такі особи не навчаються.

"Такі особи можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову", — йшлося в повідомленні.

У МОН зазначили, що такі студенти можуть отримати право на продовження академічної відпустки через мобілізацію.

Що робити, якщо студент отримав повістку

Зі слів адвоката Ростислава Кравця, студентам, які отримали повістку, потрібно відразу повідомити територіальний центр комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про право на відстрочку від призову. Для цього потрібно надіслати відповідну письмову заяву до ТЦК. До неї варто додати копії документів, які підтверджують, що військовозобов'язаний є студентом денної форми у вищому навчальному закладі.

Кравець зазначив, що у випадку, коли військком відмовляється приймати заяву, потрібно її надіслати разом із необхідними документами офіційним листом з описом на адресу ТЦК. У листі повинна бути заява з проханням дати відстрочку та документи, що підтверджують це право.

Нагадаємо, відстрочку від призову мають деякі категорії українців. Мова йде про чоловіків певних професій, які не підлягають мобілізації.

Раніше юристка юридичної фірми Gracers Анастасія Цибулько розповіли, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії чоловікам, які не згодні з її висновками. Зокрема, ВЛК може визначити індивідуально тимчасову непридатність або обмежену придатність.