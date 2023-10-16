Мобілізація в Україні: деяких чоловіків не заберуть до армії (перелік)

Згідно із законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", йдеться про тих чоловіків, які є народними депутатами, працівниками силових структур, Міноборони, також це педагоги й науковці.

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В Україні нині діє загальна мобілізація, яку було оголошено через збройну агресію Росії. Під час неї військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати до лав ЗСУ. Проте деякі категорії громадян мають відстрочку. Чоловіки яких професій не підлягають мобілізації, розбирався Фокус.

Професії чоловіків можна розділити на кілька умовних груп, а саме, ті, хто має так звану "бронь", педагогічні працівники, народні депутати, а також працівники силових та військових відомств.

Кого не мають права забирати на війну

Згідно із законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" відстрочку мають чоловіки, яких на період мобілізація на воєнного стану забронювали органи державної влади, місцевого самоврядування або підприємства, установи й організації в порядку, встановленому Кабміном. Також мобілізації не підлягають народні депутати.

Окрім того, відповідно до українського законодавства, відстрочку від призову мають:

органи військового управління;

працівники військових частин;

підприємства, установи та організації Міністерства оборони;

підприємства, установи та організації ЗСУ;

працівники Держспецзв'язку;

працівники СБУ;

працівники СЗР;

працівники Нацгвардії;

працівники ДПСУ;

працівники Нацполіції;

працівники БЕБ, НАБУ, ДБР, ДВС, УДОУ.

Від мобілізації звільнені науковці та педагоги: деталі

На особливий період призову на військову службу під час мобілізації не підлягають науковці та педагоги, про це також відомо із закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Йдеться про такі категорії осіб:

Наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь.

Педагоги, що працюють у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що Держава посилюватиме контроль за військовозобов'язаними, щоб уникнути випадків ухилення від мобілізації.

Також повідомлялося, чи призиватимуть на фронт чоловіків, старших за 60 років. За даними юристки Марії Левченко, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому передбачено можливість продовжити службу за власним бажанням.