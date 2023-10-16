"Зазнали потужних втрат": Росія перекидає під Бахмут "Шторм-Z" і "Шторм-V", — ЗСУ (відео)

Російські окупанти укріплюють свої сили на півночі від Бахмута, направляючи туди мобілізованих в’язнів. Зі слів речника Східного угруповання військ Іллі Євлаша, так ворог намагається завадити контрнаступу.

РФ перекидає бійців на північний фланг Бахмутського напрямку, щоб зупинити контрнаступ Сил оборони. Деталями в ефірі телемарафону 16 жовтня поділився речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Це переважно підрозділи, які уже беруть активну участь у бойових діях на території України. Вони перекидаються із різних напрямків, зокрема як із Лимана та Куп'янська, так і з тилів, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", — зазначив він.

Речник додав, що Росія продовжує приховану мобілізацію. Окрім того, вороже військо поповнюють такими угрупуваннями як "Шторм-Z" та "Шторм-V", сформованими з в’язнів.

"Звичайно, ті підрозділи, які зазнали потужних втрат, відходять на відновлення", — заявив Євлаш.

З його слів, попри складні умови Сили оборони просуваються та продовжують деокуповувати землі на півдні від Бахмута. Водночас ЗС РФ намагаються відновити контроль над позиціями в районі звільнених Кліщіївки та Андріївки.

Андріївка, Кліщіївка та Бахмут на мапі Фото: DeepStateMAP

"Щодня наші військові звільняють від десятків до сотень метрів на цьому напрямку з важкими боями. Проте нам вдається рухатись вперед, попри домінацію противника в особовому складі, у кількості важкої техніки та авіації", — підкреслив військовий.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела у ЗС РФ інформували, що російські командири використовують бійців "Шторм-Z" як "гарматне м’ясо". Журналісти зазначали, що загони "Шторм-Z" відправляють на найвразливіші ділянки фронту, де ті зазнають втрат.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що "Шторм-Z" — це "репліка" на ПВК "Вагнер", сформована з людей "із заниженим рівнем страху".