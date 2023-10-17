Був поза полігоном: в Австрії перекинувся танк Leopard, є жертви, — ЗМІ (фото)

За словами представника Збройних сил Австрії Майкла Бауера, у танку перебувало четверо осіб. 24-річний сержант загинув на місці, інші троє членів екіпажу відбулися легкими пораненнями.

Поруч із військовим полігоном Алленштайге в Австрії перекинувся танк Leopard 2. Унаслідок падіння танка з обриву, один член екіпажу помер, а ще троє дістали поранення. Про це повідомляє видання ORF.at.

За інформацією журналістів, інцидент мав місце 16 жовтня. Представник Збройних сил Австрії Майкл Бауер заявив, що всередині танка перебували четверо людей. Сержант, 24 років, який проживає в окрузі Рід-ім-Іннкрайс, загинув унаслідок аварії. Троє інших солдатів, включно з 23-річним сержантом і двома військовослужбовцями у віці 19 і 20 років, дістали легкі поранення, і їх доправили в лікарню в Хорні на швидкій допомозі.

Фото: ORF Фото: noe Фото: noe

Австрійська армія негайно організувала рятувальну операцію, в рамках якої було залучено кілька автомашин швидкої допомоги й, щонайменше, один вертоліт. Наразі точні причини аварії залишаються незрозумілими, але попередні дані вказують на те, що танк перебував за межами військового полігону.

На жовтень 2023 року в Австрії числяться 58 танків Leopard 2 різних модифікацій.

Нагадаємо, бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ мають на озброєнні найсучаснішу версію Leopard 2A6, яку передали Україні Португалія та Німеччина.

Нагадаємо також, у серпні Forbes писав, що Україна безповоротно втратила тільки 3 танки Leopard 2, всі інші можна відновити.