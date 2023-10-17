"Збили два Су-30": у ГУР поділилися новими подробицями звільнення "вишок Бойка"

За словами командира групи ПЗРК підрозділу "Артан" із позивним "Лютий", тривала операція приблизно 2 тижні, адже потрібно було почекати певних дій з боку противника.

Українським розвідникам за час великої війни вдалося провести вже кілька операцій у Чорному морі, зокрема зі звільнення так званих "вишок Бойка". Командир групи переносного зенітно-ракетного комплексу спецпідрозділу "Артан" Олександр з позивним "Лютий" у коментарі "РБК-Україна" поділився деякими подробицями.

За його словами, українські захисники виконують колосальну кількість завдань в акваторії Чорного моря, але звільнення бурових газовидобувних платформ стало однією з найвідоміших операцій.

У процесі російські окупанти хотіли з авіації вразити українських військових, які в той момент на катерах наближалися до "вишок", однак у них нічого не вийшло і план не був зірваний.

"Під час операції на "вишках Бойка" я відпрацьовував із ПЗРК і катера. І зі своїм другим номером працював потім із самої "вишки" — це тоді, коли була операція з порятунку "Конана". Тоді ми попередньо збили два Су-30, хоча це ще не підтверджена інформація", — розповідає Олександр "Лютий".

Окремо було зазначено, що здебільшого завдання групи ПЗРК не в тому, щоб ліквідувати якомога більше літаків противника, а в тому, щоб діяти на випередження і зберегти життя особового складу.

Тобто, необхідно запустити ракети по ворожій авіації ще до того, як у зону їхньої дії потрапив ворожий літак.

Загалом ця операція тривала два тижні, адже українська сторона вичікувала момент, коли російські окупанти частково виведуть із "вишок" свій особовий склад.

Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося, що Україна повернула під контроль "вишки Бойка" біля берегів Криму в Чорному морі, окуповані РФ 2015 року. За словами експертів, тепер росіяни не зможуть видобувати там газ і постачати його на півострів, а також ослабне розвідка ЗС РФ на півдні України.