Відповідав за ув'язнених: ізраїльські військові ліквідували ще одного керівника ХАМАС

За даними Армії оборони Ізраїлю, Усама Мазіні був головою ради ХАМАС у Газі і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.

Ізраїльські військові успішно нейтралізували одного з високопоставлених членів палестинського радикального угруповання ХАМАС у секторі Газа. Про це стало відомо зі спільної заяви Армії оборони Ізраїлю (IDF) і Служби безпеки Ізраїлю (ISA) в Telegram.

"Військові вбили Усаму Мазіні, голову шури (ради) терористичної організації ХАМАС у секторі Гази", — ідеться в повідомленні.

У джерелі зазначили, що Мазіні відповідав за ув'язнених ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.

Нагадаємо, 14 жовтня ЦАХАЛ зібрав ударну колону військової техніки біля сектора Гази. Ізраїльська бронетехніка готується взяти участь в антитерористичній операції ЦАХАЛ, свідчить відео. Частина машин стоїть на відкритій місцевості, частина — рухається в невідомому напрямку.

Наприкінці червня ми писали про те, що в Ізраїлі інженери "схрестили" бойового робота з радаром. Радар виявляє безпілотники на відстані близько 25 км і дає турелі час прицілитися, щоб швидко відкрити вогонь за командою оператора.

14 жовтня повідомлялося, що США можуть відправити підрозділ морпіхів до Ізраїлю, щоб посилити свої війська. Журналісти зазначили, що підрозділ, який наразі перебуває на борту десантного корабля USS Bataan, складається з більш ніж 2000 морських піхотинців і матросів.