Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українці створили плащ-невидимку проти російських тепловізорів: розкрито таємниці виробу

Олександра Шараєвська
Фото: Скрін відео | В Україні створили плащ-невидимку проти російських тепловізорів

Доктор технічних наук Костянтин Боряк розповів, що від іноземних аналогів розробка "плаща-невидимки" відрізняється іншим принципом роботи, помірною собівартістю та практичністю. А у росіян вони більш тонкі та з фольгою всередині.

В Україні створили плащ-невидимку від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Він розроблявся з фокусом на те, що військовослужбовець буде використовувати його із типовим спорядженням в бойових умовах. Про це розповіли доктор технічних наук за спеціальністю озброєння та військова техніка, професор Костянтин Боряк та співрозробник і виробник "плащів-невидимок" Максим Боряк в ефірі телемарафону.

"Це маскувальний засіб військовослужбовців від технічних засобів спостереження та ведення розвідки з допомогою тепловізорів, які використовуються противником", — повідомив професор.

За його словами, направленість розробки – маскувати військовослужбовця під пейзаж і під конкретну природню ситуацію, яка є на місцевості.

"Це і заброшені, понищені будівлі, і дерева, і чагарники, і висока трава. Тобто, повинна бути не гола біла стіна", — сказав Боряк в ефірі телемарафону.

Доктор технічних наук додав, якщо вдягнути плащ і стати поруч з білою стіною, то в тепловізорі можна буде побачити пляму на стіні, "але ви не побачите білу стіну, тобто людина не розчиниться в цій стіні".

"Це маскувальний виріб, він маскує людину саме під місцевість. Якщо подивитись в тепловізор на людину, одягнуту в цей плащ, то ви саму людину не побачите, буде видно тільки місцевість, яка притаманна тому місцю, за яким спостерігають", — зауважив Костянтин Боряк.

Співрозробник та виробник маскувального засобу Максим Боряк розʼяснив, що український "плащ-невидимка" одразу розроблявся з фокусом на те, що військовослужбовець буде використовувати його зі своїм спорядженням в бойових умовах, тому його одягають на бронежилет, а обличчя закривають спеціальною маскою.

Повідомляють й, що українська розробка має два патенти – на сам склад матеріалу і на конструкцію, які працюють тільки разом.

"Якщо взяти щось одне, то воно так працювати не буде. Його особливість в тому, що окрім багатошарового матеріалу, є специфічна конструкція", — підкреслив Костянтин Боряк.

Межі експлуатації "плаща-невидимки": деталі

Зазначають, що плащ-невидимка призначений для знаходження на місці або дуже повільного пересування, адже при значному прискоренні руху, людське тіло випромінює велику кількість теплової енергії.

"Людина постійно випромінює тепло і його треба кудись дівати, якщо стабілізувати цю енергію тепла, то можна якось з нею зладити. Якщо бігати, то це занадто буде енергії", — пояснив Костянтин Боряк.

Окрім того, професор зауважив, що від іноземних аналогів, українська розробка "плаща-невидимки" відрізняється іншим принципом роботи. А саме, помірною собівартістю та практичністю, зокрема, можливістю очищення миючими засобами без втрати маскувальних властивостей.

"Є приклади таких елітних плащів, в яких використовують метаматеріали, вони інші зовсім і по іншому принципу працюють, але вони і дорогі. У нас стояло завдання зробити не дорого, щоб кожен боєць міг проповзти в багнюці, потім відмити, відновити і все працює", — акцентував Костянтин Боряк.

Якщо порівнювати з аналогічними маскувальними засобами росіян, то, за словами Боряка, у них вони більш тонкі, а в середині використовується фольга, через це втрачаються маскувальні властивості перед тепловізором.

"Плащ-невидимка" для ЗСУ: що відомо

4 жовтня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився новою українською розробкою — плащем-невидимкою для Сил оборони.

Він розповів, що плащ блокує випромінювання тепла і таким чином робить солдата непомітним.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

За його словами, розробка буде корисною для українських снайперів або груп Сил спеціальних операцій ЗСУ, які виконують завдання на передовій.

Посадовець проінформував, що плащ також має захищеність від дощу й мокрого снігу. Окрім того, він не горить та може захистити власника від високих температур.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов показав запуск нової української ракети.