Українці створили плащ-невидимку проти російських тепловізорів: розкрито таємниці виробу

Доктор технічних наук Костянтин Боряк розповів, що від іноземних аналогів розробка "плаща-невидимки" відрізняється іншим принципом роботи, помірною собівартістю та практичністю. А у росіян вони більш тонкі та з фольгою всередині.

В Україні створили плащ-невидимку від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Він розроблявся з фокусом на те, що військовослужбовець буде використовувати його із типовим спорядженням в бойових умовах. Про це розповіли доктор технічних наук за спеціальністю озброєння та військова техніка, професор Костянтин Боряк та співрозробник і виробник "плащів-невидимок" Максим Боряк в ефірі телемарафону.

"Це маскувальний засіб військовослужбовців від технічних засобів спостереження та ведення розвідки з допомогою тепловізорів, які використовуються противником", — повідомив професор.

За його словами, направленість розробки – маскувати військовослужбовця під пейзаж і під конкретну природню ситуацію, яка є на місцевості.

"Це і заброшені, понищені будівлі, і дерева, і чагарники, і висока трава. Тобто, повинна бути не гола біла стіна", — сказав Боряк в ефірі телемарафону.

Доктор технічних наук додав, якщо вдягнути плащ і стати поруч з білою стіною, то в тепловізорі можна буде побачити пляму на стіні, "але ви не побачите білу стіну, тобто людина не розчиниться в цій стіні".

"Це маскувальний виріб, він маскує людину саме під місцевість. Якщо подивитись в тепловізор на людину, одягнуту в цей плащ, то ви саму людину не побачите, буде видно тільки місцевість, яка притаманна тому місцю, за яким спостерігають", — зауважив Костянтин Боряк.

Співрозробник та виробник маскувального засобу Максим Боряк розʼяснив, що український "плащ-невидимка" одразу розроблявся з фокусом на те, що військовослужбовець буде використовувати його зі своїм спорядженням в бойових умовах, тому його одягають на бронежилет, а обличчя закривають спеціальною маскою.

Повідомляють й, що українська розробка має два патенти – на сам склад матеріалу і на конструкцію, які працюють тільки разом.

"Якщо взяти щось одне, то воно так працювати не буде. Його особливість в тому, що окрім багатошарового матеріалу, є специфічна конструкція", — підкреслив Костянтин Боряк.

Межі експлуатації "плаща-невидимки": деталі

Зазначають, що плащ-невидимка призначений для знаходження на місці або дуже повільного пересування, адже при значному прискоренні руху, людське тіло випромінює велику кількість теплової енергії.

"Людина постійно випромінює тепло і його треба кудись дівати, якщо стабілізувати цю енергію тепла, то можна якось з нею зладити. Якщо бігати, то це занадто буде енергії", — пояснив Костянтин Боряк.

Окрім того, професор зауважив, що від іноземних аналогів, українська розробка "плаща-невидимки" відрізняється іншим принципом роботи. А саме, помірною собівартістю та практичністю, зокрема, можливістю очищення миючими засобами без втрати маскувальних властивостей.

"Є приклади таких елітних плащів, в яких використовують метаматеріали, вони інші зовсім і по іншому принципу працюють, але вони і дорогі. У нас стояло завдання зробити не дорого, щоб кожен боєць міг проповзти в багнюці, потім відмити, відновити і все працює", — акцентував Костянтин Боряк.

Якщо порівнювати з аналогічними маскувальними засобами росіян, то, за словами Боряка, у них вони більш тонкі, а в середині використовується фольга, через це втрачаються маскувальні властивості перед тепловізором.

"Плащ-невидимка" для ЗСУ: що відомо

4 жовтня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився новою українською розробкою — плащем-невидимкою для Сил оборони.

Він розповів, що плащ блокує випромінювання тепла і таким чином робить солдата непомітним.

За його словами, розробка буде корисною для українських снайперів або груп Сил спеціальних операцій ЗСУ, які виконують завдання на передовій.

Посадовець проінформував, що плащ також має захищеність від дощу й мокрого снігу. Окрім того, він не горить та може захистити власника від високих температур.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов показав запуск нової української ракети.