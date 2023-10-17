"Повільний прогрес і втрати": у розвідці Британії оцінили можливість окупації Авдіївки

За інформацією аналітиків, російські війська здійснюють найзначнішу наступальну операцію з початку року. Водночас українські захисники продовжують тримати оборону.

Російські окупанти активізувалися в районі Авдіївки на Донеччині. Вони планують узяти місто під свій контроль, однак перспектива виглядає малоймовірною. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 17 жовтня.

За словами аналітиків, Росія напередодні почала скоординований наступ одразу за кількома напрямками на Донбасі. Зокрема йдеться про місто Авдіївка, яке перебуває на лінії фронту з 2014 року. Відповідно, українським захисникам вдалося там вибудувати захищену лінію оборони.

Противник обрав цю мету не просто так, оскільки місто є серйозною перешкодою на шляху російських окупантів. Без нього вони не можуть досягти ширшого завдання, яке пов'язане з повною окупацією Донецької області.

"Ймовірно, це буде найзначніша наступальна операція, розпочата Росією щонайменше із січня 2023 року", — ідеться в повідомленні.

Для цього противник планує використати кілька бронетанкових батальйонів. Саме вони повинні будуть спробувати оточити Авдіївку.

Українські захисники продовжують стримувати спроби ЗС РФ і тим самим завдають противнику колосальних втрат як у живій силі, так і у важкій техніці.

"Повільний прогрес і великі втрати, ймовірно, призвели до зміни повідомлень Росії з наступу на "активну оборону", оскільки успішне взяття Авдіївки видається дедалі більш малоймовірним у короткостроковій перспективі", — підсумували аналітики.

У Великій Британії оцінили можливість окупації Авдіївки російськими силами Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 16 жовтня повідомлялося, що в адміністрації Авдіївки розповіли, як ЗС РФ ведуть штурми міста. Під час спроб наступу на Авдіївку загинуло багато особового складу армії РФ. Противник знизив штурмові дії, проте бої не припиняються ні вдень, ні вночі.