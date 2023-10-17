"Агресивний маневр": китайський винищувач J-10 небезпечно перехопив літак Канади (відео)

Два літаки КНР небезпечно діяли проти канадського літака під час патрулювання поблизу Північної Кореї. В канадських Повітряних силах заявили, що їм не зрозумілі дії китайців.

Винищувач J-10 Народно-визвольної армії Китаю агресивно перехопив канадський патрульний літак CP-140 Aurora. Про це повідомляє Global News Canada.

"Вони стали дуже агресивними і до такої міри, що ми вважаємо це небезпечним та непрофесійним", — сказав генерал-майор Ієн Хаддлстон Королівських Повітряних сил Канади.

Журналісти перебували на борту літака Aurora, коли китайський винищувач пішов на перехоплення. Літак діяв в межах операції NEON — забезпечення дотримання санкцій проти Північної Кореї, зокрема запобігти незаконним постачанням нафти. У Канаді назвали китайські дії несподіваними та непотрібними в контексті виконання місії.

Зазначається, що під час восьмигодинної місії щонайменше два різні китайські літаки намагались заважати канадському патрульному літаку. Вони наближалися до канадського літака на відстань приблизно 5 метрів. J-10 мав на підвісках ракети класу "повітря-повітря", агресивно літав в різні боки в безпосередній близькості від канадського літака.

"Я занепокоєний, коли вони так роблять. Існує підвищений ризик таких взаємодій, і ми хотіли б уникати їх, наскільки це можливо. Ми фіксуємо такі випадки по всьому ланцюжку разом із зібраними нами доказами, а потім даємо змогу нашим дипломатичним установам долучитися до справи", — сказав Хаддлстон.

Окрім цього, китайський літак вистрілював пастки невдовзі після того, як CP-140 Aurora втратив звʼязок з командуванням через збій систем. Спочатку винищувач запустив сигнальні ракети біля крила канадського літака, що не мало особливої загрози, але потім були запущені сигнальні ракети з передньої частини літака. Такий акт в Канаді назвали дуже небезпечним. Хаддлстон наголосив, що вони не діяли проти Китаю, вони виконували резолюцію ООН, тому невідомо, чому НВАК так агресивно діяли. Канадський екіпаж розповідав китайським, що вони роблять, та яка їхня місія.

Нагадаємо, 17 жовтня ЗМІ писали, що РФ шукає союзників для створення антизахідного блоку, зокрема з Китаєм та Іраном.

16 жовтня експерти заявляли, що Китай постачає у РФ безпілотники, співпраця поглиблюється.