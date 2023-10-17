Пропагандистка з РФ запропонувала захопити всю Україну, а дітей — "перепрошити" (відео)

За словами співробітниці російських держЗМІ Мар'яни Наумової, українським дітям, які втратили батьків, потрібно запропонувати "якісь плюшки" і можливості "розвитку в російському світі". Інакше через кілька років з'являться нові люди з ворожнечею на генетичному рівні.

Днями в ефірі пропагандистського радіо "Супутник" співробітниця "Первого канала" РФ Мар'яна Наумова висловилася про те, що російська армія вже вбила в Україні дуже багато людей, через що жителі України не ставитимуться до РФ і росіян добре. На слова співробітниці російських ЗМІ звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

Казанський, наводячи слова Наумової, сказав, що вихід зі становища вона вбачає в тому, щоб захопити й решту України (Київ зберігає контроль над 83% території України).

"Добре, у цих загиблих є сім'ї, є сотні тисяч, мільйони дітей, які загинули від рук нашої армії. І якщо ці діти залишаться під контролем режиму України, що існує, якщо там буде орудувати НАТО, всілякі західні радники, то за кілька років будуть нові люди, які з ворожнечею на генетичному рівні ростимуть", — заявила пропагандистка.

Вона додала, що "розпочате потрібно доводити до кінця" і багато років працювати з дітьми — "пропонувати їм якісь плюшки" і можливості "розвитку в російському світі, перепрошивати їх, так би мовити".

Але все ж вона не впевнена, що подібне завдання під силу ЗС РФ.

Російська пропагандистка — про те, як "перевиховати" українських дітей, щоб вони полюбили державу, яка залишила їх без батьків. Дивитися з 1:10

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, Путін намагається знизити очікування росіян від ЗС РФ, щоб приховати військові невдачі та прорахунки під Авдіївкою.

Також повідомлялося, що військове керівництво РФ ділиться тільки 10% інформації про війну. ЗМІ РФ і військкорам заборонено висвітлювати бойові дії в Україні в непривабливому світлі.