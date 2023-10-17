Напружити північних сусідів: до Південної Кореї вперше попрямував літак B-52 ВПС США

Проліт над територією Південної Кореї і посадка на авіабазі такої платформи для ядерного озброєння, як В-52, відбудеться на тлі відновлення напруженості у відносинах із КНДР, зазначають експерти. Пхеньян постійно заявляє, що США погрожують ядерною війною.

Найближчими днями стратегічний бомбардувальник американських ВПС В-52 Stratofortress здійснить рідкісну посадку на авіабазі в Південній Кореї. Крім того, цей літак здійснить два прольоти в повітряному просторі Південної Кореї під час міжнародної аерокосмічної та оборонної виставки Seoul ADEX-2023. Про це 17 жовтня повідомило агентство Yonhap.

Це буде перша подібна посадка B-52 Повітряних сил США за останні 30 років. Як заявив начальник відділу зі зв'язків із громадськістю 7-ї повітряної армії майор Рейчел Буітраго, приліт бомбардувальника "сприятиме миру і стабільності" в регіоні.

"Ці прольоти, повітряні демонстрації та виставки, включно з посадкою B-52 на півострові, є частиною нашого постійного зобов'язання сприяти миру, стабільності та процвітанню на Корейському півострові", — заявив він.

Коментуючи подію, військові експерти War Zone зазначають, що посадка відбудеться на тлі відновлення напруженості у відносинах із Пхеньяном, оскільки питання щодо відправлення США платформ, які володіють ядерним потенціалом, навіть якщо вони не мають такого озброєння, є вельми чутливим на Корейському півострові. Північна Корея постійно заявляє, що США погрожують ядерною війною, а минулого тижня Пхеньян виступив проти спільних навчань з Південною Кореєю і Японією за участю авіаносної ударної групи Ronald Reagan ВМС США.

"Це неприкрита військова провокація, яка доводить ситуацію до незворотних катастрофічних обставин, що США продовжують вводити різноманітні ядерні стратегічні засоби на Корейський півострів, де існує можливість постійного військового зіткнення і небезпека початку ядерної війни", — обурилися в Пхеньяні.

Нагадаємо, що КНДР цього року вже неодноразово проводила випробування балістичних ракет. Ба більше, Пхеньян на законодавчому рівні закріпив свій ядерний статус. Лідер країни Кім Чен Ин у своєму виступі заявив з цього приводу заявив, що політика нарощування ядерних сил країни стала постійним основним законом держави і націлена на стратегічне стримування загроз з боку США та їхніх союзників.